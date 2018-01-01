«Донбас» розгромив «Галицьких Левів» і оновив рекорд за кількістю перемог поспіль

Ця перемога стала 28-ю поспіль для «Донбасу»

30-й тур Української хокейної ліги стартував у Дружківці матчем «Донбасу» проти «Галицьких Левів». У разі перемоги, донеччани могли оновити рекорд для чемпіонатів України з хокею за кількістю перемог поспіль - і, забігаючи вперед, їм це вдалося. Як повідомляє прес-служба УХЛ, принциповість поєдинку для «Донбасу»



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Фото: УХЛ

Ця перемога стала 28-ю поспіль для «Донбасу»

30-й тур Української хокейної ліги стартував у Дружківці матчем «Донбасу» проти «Галицьких Левів». У разі перемоги, донеччани могли оновити рекорд для чемпіонатів України з хокею за кількістю перемог поспіль - і, забігаючи вперед, їм це вдалося.

Як повідомляє прес-служба УХЛ, принциповість поєдинку для «Донбасу» стала зрозуміла з самого початку першого періоду. Вже на п'ятій хвилині матчу захисник «Донбасу» Юрій Шпак кидком від синьої лінії відкрив рахунок. Через десять хвилин «Донбас» відправив у ворота Владислава Вязовова відразу дві шайби поспіль - відзначилися Владислав Луговий і Олександр Костіков.

Підопічні Сергія Вітера не переставали пресингувати суперника, і на старті другої двадцятихвилинки гості пропустили ще три швидкі шайби. Точними кидками відзначилися форварди Сергій Кузьмик, Віталій Лялька і захисник Олександр Фірсов. На екваторі поєдинку нападник донеччан Віталій Лялька зробив дубль, потужним кидкіом пробивши Антона Дороша.

Восьма шайба залетіла у ворота «Галицьких Левів» на п'ятій хвилині заключного періоду - гол на свій рахунок записав Олександр Александров. Однак, «леви» не захотіли залишати ворота «Донбасу» сухими - шайбу престижу закинув Богдан Арабов. Останнім в складі «Донбасу» в більшості відзначився Віктор Захаров, встановивши фінальний рахунок 9:1

Ця перемога стала 28-ю поспіль для «Донбасу», а це означає, що поточна серія переможна серія донеччан - рекордна в історії чемпіонатів України з хокею.

Наступний матч Української хокейної ліги відбудеться 17 січня в Білій Церкві, де «Білий Барс» буде приймати МХК «Динамо». Початок матчу о 18:45.