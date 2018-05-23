«Донбас» знову завоював медалі чоловічої гандбольної Суперліги 12 років потому
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У поєдинках за бронзові нагороди «Донбас» двічі обіграв «ЗНТУ-ЗАБ»
Гандбольний клуб «Донбас», який наразі базується у Маріуполі, а раніше представляв Донецьк і носив назву «Шахтар», вперше за 12 років завоював медалі української Суперліги.
Про це повідомляє офіційний сайт Федерації гандболу України.
Команда Івана Фучеджі була третьою після регулярного чемпіонату, а потім підтвердила свій статус, вигравши обидва матчі серії за бронзові медалі проти запорізького «ЗНТУ-ЗАБ» – 35:27 і 36:28.
Раніше золото чемпіонату завоював «Мотор», срібло – у «ЗТР».
Чемпіонат України з гандболу
Чоловіча суперліга
Підсумкова таблиця:
1. «Мотор» (Запоріжжя)
2. «ЗТР» (Запоріжжя)
3. «Донбас» (Донецька область)
4. «ЗНТУ-ЗАБ» (Запоріжжя)
5. «ЗТР-Буревісник» (Запоріжжя)
6. «Портовик» (Южний)
7. ЦСКА (Київ)
8. КДЮСШ-ЛДУФК (Львів)
9. «Енергетик-НАЕК» (Нетішин)
Нагадаємо, що 23-34 травня відбудеться Фінал чотирьох Кубка України.