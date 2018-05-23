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    «Донбас» знову завоював медалі чоловічої гандбольної Суперліги 12 років потому

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    Фото ФГУ - «Донбас» знову завоював медалі чоловічої гандбольної Суперліги 12 років потому
    Фото ФГУ

    У поєдинках за бронзові нагороди «Донбас» двічі обіграв «ЗНТУ-ЗАБ»

    Гандбольний клуб «Донбас», який наразі базується у Маріуполі, а раніше представляв Донецьк і носив назву «Шахтар», вперше за 12 років завоював медалі української Суперліги.

    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації гандболу України.

    Команда Івана Фучеджі була третьою після регулярного чемпіонату, а потім підтвердила свій статус, вигравши обидва матчі серії за бронзові медалі проти запорізького «ЗНТУ-ЗАБ» – 35:27 і 36:28.

    Раніше золото чемпіонату завоював «Мотор», срібло – у «ЗТР».

    Чемпіонат України з гандболу

    Чоловіча суперліга

    Підсумкова таблиця:

    1. «Мотор» (Запоріжжя)
    2. «ЗТР» (Запоріжжя)
    3. «Донбас» (Донецька область)
    4. «ЗНТУ-ЗАБ» (Запоріжжя)
    5. «ЗТР-Буревісник» (Запоріжжя)
    6. «Портовик» (Южний)
    7. ЦСКА (Київ)
    8. КДЮСШ-ЛДУФК (Львів)
    9. «Енергетик-НАЕК» (Нетішин)

    Нагадаємо, що 23-34 травня відбудеться Фінал чотирьох Кубка України.

    чемпіонат України Гандбол
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