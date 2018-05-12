«Мотор» вшосте став чемпіоном України з гандболу

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ГК «Мотор». Фото: ГК «Мотор»

Напружений поєдинок двох запорізьких клубів все ж завершився перемогою «Мотора»

«Мотор» під керівництвом Патріка Ромбела обіграв ЗТР і продовжив свою гегемонію в українському гандболі до шести сезонів.

Перед заключним матчем в турнірних розкладах все було гранично ясно – «Мотору» для оформлення чемпіонства вистачало і нічиєї, ЗТР ж тільки в разі перемоги скорочував відставання від лідера до мінімальної кількості очок, щоб у додатковій серії матчів поборотися за титул.

Напружений поєдинок двох запорізьких клубів все ж завершився перемогою «Мотора» - 35:29 (17:13). ЗТР, незважаючи на ранню дискваліфікацію ключового розігруючого Олександра Тільте, у другій половині матчу ліквідував відставання в чотири м'ячі і навіть вийшов вперед, але в кінцівці «Мотор» за рахунок досвіду перехопив ініціативу і довів матч до чемпіонської точки.

«Мотор» в шостий раз поспіль став чемпіоном України, а ЗТР в четвертому сезоні поспіль задовольняється статусом віце-чемпіона.

Що стосується бронзи, то її володар буде визначений в серії до двох перемог між «Донбасом» (Маріуполь) та ЗНТУ-ЗАС (Запоріжжя).

Джерело: sportarena.com