Допінг російському керлінгісту могли підсипати партнери по команді або тренер

Принаймні, такі чутки ходять усередині Федерації керлінгу Росії

Федерація керлінгу Росії (ФКР) запросила відео з камер спостереження, щоб визначити, як мельдоній міг потрапити в організм керлінгіста Олександра Крушельницького. Про це заявив перший віце-президент організації Андрій Созін, передає «Спорт-Экспресс». «Є якась незрозуміла версія, що друга пара – Настя Москальова зі своїм



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Олександр Крушельницький. Фото REUTERS

Принаймні, такі чутки ходять усередині Федерації керлінгу Росії

Федерація керлінгу Росії (ФКР) запросила відео з камер спостереження, щоб визначити, як мельдоній міг потрапити в організм керлінгіста Олександра Крушельницького.

Про це заявив перший віце-президент організації Андрій Созін, передає «Спорт-Экспресс».

«Є якась незрозуміла версія, що друга пара – Настя Москальова зі своїм партнером – могла це зробити. Але який сенс? Вони не відібралися на Олімпіаду. Вони були спаринг-партнерами Крушельницького та Бризгалової», - сказав він.

«Запрошення отримала перша пара. До того ж, у другої пари були зворотні квитки у Росію. Виходить, вони кинули таблетку, щоб Крушельницький і Бризгалова не виграли там? На 100%, звичайно, я не можу виключити таку версію, але я логічно розмірковую, тому у ній сильно сумніваюся», - додав Созін.

На запитання, чи допускає він, що підкинув мельдоній спортсмену хтось із російської делегації, яка була у Японії, очільник ФКР відповів: «Тоді тільки тренер».

Саме тому, за словами Созіна, Росія і запросила зображення з відеокамер і на стадіоні, і в готелі, і в олімпійському селищі, щоб дізнатися, хто міг підсипати мельдоній у пляшку Крушельницькому.

Нагадаємо, друга допінг-проба російського призера Олімпіади показала позитивний результат.