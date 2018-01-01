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    Друга допінг-проба російського призера Олімпіади показала позитивний результат

    Концентрація мельдонію, виявленого в пробі спортсмена, свідчить про одноразове вживання забороненого препарату
    У допінг-пробі B російського керлінгіста Олександра Крушельницького, який завоював бронзу на Олімпіаді, виявлені заборонені речовини. Концентрація мельдонію, виявленого в пробі Крушельницького, свідчить про одноразове вживання забороненого препарату, повідомили в Олімпійському комітеті. У заяві, поширеній делегацією олімпійських атлетів з Росії,
    • Сьогодні, 13:38
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    Олександр Крушельницький. Фото: Getty Images
    Олександр Крушельницький. Фото: Getty Images

    Концентрація мельдонію, виявленого в пробі спортсмена, свідчить про одноразове вживання забороненого препарату

    У допінг-пробі B російського керлінгіста Олександра Крушельницького, який завоював бронзу на Олімпіаді, виявлені заборонені речовини.

    Концентрація мельдонію, виявленого в пробі Крушельницького, свідчить про одноразове вживання забороненого препарату, повідомили в Олімпійському комітеті.

    У заяві, поширеній делегацією олімпійських атлетів з Росії, підкреслюється, що Крушельницький не вживав мельдоній «системно або усвідомлено».

    «Ми висловлюємо щире співчуття за фактом даного інциденту. Разом з тим обставини того, що сталося не дають зараз відповіді на питання, яким чином і коли мельдоній міг потрапити в організм спортсмена», - йдеться в заяві.

    Як відомо, 13-го лютого Крушельницький в парі з Анастасією Бризгаловою завоював бронзову медаль зимових Ігор в дабл-міксті.

    У поєдинку за третє місце росіяни здолали Норвегію - 8:4.

    Мельдоній потрапив в список заборонених препаратів з 1 січня 2016 року і відразу ж став джерелом масових позитивних проб, особливо у російських спортсменів.

    Нагадаємо, перший допінговий скандал у Пхьончхані прогримів раніше на цьому тижні, коли в застосуванні заборонених препаратів викрили члена збірної Японії з шорт-треку Кеї Саїто.


    Джерело: Интерфакс

    допінг Олімпійські ігри (Олімпіада) МОК
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