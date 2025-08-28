Дорощук вдруге поспіль став віцечемпіоном Діамантової ліги

Легкоатлет подолав планку на висоті 2,30 м

Український легкоатлет Олег Дорощук здобув срібло у фіналі сезону Діамантової ліги в Цюриху в стрибках у висоту. Про це повідомляє «Главком».

24-річний спортсмен подолав планку на висоті 2,30 м. Далі він намагався взяти 2,32 м, а згодом і 2,34 м, однак ці спроби виявилися невдалими.

Попри це результат дозволив Дорощуку фінішувати другим, поступившись лише чинному олімпійському чемпіону з Австралії Гамішу Керру, який подолав 2,32 м.

Для українця це вже друге поспіль срібло у фіналах Діамантової ліги.

Нагадаємо, на етапі Діамантової ліги в Брюсселі у стрибках у висоту 22 серпня змагалися два українці – Олег Дорощук і Дмитро Нікітін. Дорощук здобув золоту медаль, а для Нікітіна турнір завершився 10-м місцем.

Як повідомлялося, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.