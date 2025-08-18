Головна Спорт Новини
Муха допомогла англійському гольфісту влучити м'ячем у лунку (відео)

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Муха допомогла англійському гольфісту влучити м'ячем у лунку (відео)
Завдяки незначному поштовху мухи м'яч все ж закотився в ціль

Комаха сіла на м'яч, який зупинився всього за кілька міліметрів від лунки

Під час турніру BMW Championship в американському штаті Меріленд гольфіст Томмі Флітвуд отримав допомогу від мухи. Про це повідомляє «Главком».

Комаха сіла на м'яч, який зупинився всього за кілька міліметрів від лунки. Завдяки її незначному поштовху м'яч все ж закотився в ціль.

У підсумку, Флітвуд посів четверте місце і отримав бонус у розмірі $1,45 млн на додаток до своїх призових у $728750. 

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

Теги: гольф спорт

