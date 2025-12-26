Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Йокич продемонстрував вражаючий трипл-дабл на Різдво

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Йокич продемонстрував вражаючий трипл-дабл на Різдво
Найкращим матчем у кар'єрі Ніколи стало 61 очко проти тієї ж «Міннесоти»
фото: НБА

Сербський баскетболіст продовжує «розривати» статистичні протоколи

Центровий «Денвер Наггетс» Нікола Йокич став автором історичного досягнення в НБА, продемонструвавши феноменальну гру в різдвяному протистоянні проти «Міннесоти Тімбервулвз». Про це повідомляє «Главком»

У поєдинку, що завершився перемогою колорадців в овертаймі з рахунком 142:138, сербський бігмен оформив унікальний трипл-дабл: 56 очок, 16 підбирань та 15 результативних передач. Цей показник зробив його першим гравцем в історії ліги, якому вдалося подолати відмітку у 55 очок при одночасному виконанні мінімум 15 підбирань та 15 асистів в одному матчі.

Завдяки такій результативності Йокич встановив новий рекорд для «різдвяних» трипл-даблів, перевершивши досягнення Джеймса Гардена сезону 2016/17. Тоді, виступаючи за «Г’юстон», Гарден набрав 53 очки, додав 16 підбирань та 17 передач. Окрім рекорду за якістю трипл-даблу, Нікола посів третє місце в історії НБА за кількістю набраних очок саме в різдвяних іграх. Вищі показники мають лише Бернард Кінг (60 очок) та Вілт Чемберлейн (59 очок).

Нинішній сезон підтверджує домінування серба на паркеті. Протягом 30 зіграних матчів він утримує середню статистику на рівні 29.8 очок, 12.1 підбирань та 11 результативних передач за гру. Такий рівень ефективності дозволяє лідеру «Наггетс» не лише очолювати статистичні рейтинги, а й залишатися головним претендентом на найвищі індивідуальні нагороди сезону.

Нагадаємо, що перший пік драфту НБА-2025 став автором історичного досягнення. Купер Флег став першим 18-річним гравцем в історії НБА, який набрав 40 або більше очок у матчі. З феноменальним результатом у 42 очки він офіційно перевершив багаторічне досягнення легендарного Леброна Джеймса, який у віці 18 років тримав планку на позначці у 37 очок.

Теги: баскетбол НБА «Денвер Наґґетс» Нікола Йокіч

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Загалом в 19 матчах сезону Михайлюк набирає 9.4 очка в середньому за гру
Михайлюк набрав 11 очок у грі НБА
1 грудня, 12:24
Михайлюк набрав 10 очок у поєдинку НБА
Михайлюк допоміг «Юті» здобути перемогу у грі НБА
5 грудня, 11:19
Віталій Волочай має задонатити 4 тис. грн
Коментатор Волочай пообіцяв донатити за невдалі дії росіянина у грі НБА: скільки вдалося зібрати
7 грудня, 10:39
Купер Флег був визнаний найкращим гравцем минулого сезону на рівні NCAA
Перший пік драфту НБА-2025 став автором історичного досягнення
16 грудня, 14:12
Лас-Вегас ніколи не мав команду рівня Чоловічої НБА, проте має франшизу в Жіночій
Уперше за 20 років до головної баскетбольної ліги світу можуть додатися нові команди
17 грудня, 18:07
Михайлюк знову вийшов у стартовому складі «Юти»
Михайлюк набрав 11 очок у грі НБА
19 грудня, 11:29
Одні з найсильніших гравчиням в історії жіночого баскетболу, Бріанна Стюарт та Келсі Плам, активно виступають за рівність в оплаті у спорті
Гравчині Жіночої НБА готові протестувати на матчах Ліги
19 грудня, 13:40
«Хапоель» Беер-Шева Юркевічус в чемпіонаті Ізраїлю програв «Еліцур» Рамлі
Юркевічус оформила дабл-дабл у грі чемпіонату Ізраїлю з баскетболу
23 грудня, 11:36
23-річний Єлатонцев виступав за «Локомотив-Кубань» із 2021 року
Перспективний російський баскетболіст після отримання повістки втік до США
24 грудня, 23:24

Новини

Мати блогера та боксера Пола хотіла вдарити промоутера бою свого сина
Мати блогера та боксера Пола хотіла вдарити промоутера бою свого сина
Йокич продемонстрував вражаючий трипл-дабл на Різдво
Йокич продемонстрував вражаючий трипл-дабл на Різдво
Пішов з життя колишній тренер збірної Франції з футболу
Пішов з життя колишній тренер збірної Франції з футболу
Стрибун у воду Середа претендує на звання «Спортсмен року»: як проголосувати
Стрибун у воду Середа претендує на звання «Спортсмен року»: як проголосувати
Скандальний олігарх став президентом Федерації хокею з м'ячем Росії
Скандальний олігарх став президентом Федерації хокею з м'ячем Росії
11-річний українець став рекордсменом світу із жонглювання м’ячем серед дітей
11-річний українець став рекордсменом світу із жонглювання м’ячем серед дітей

Новини

В Україні хмарно: погода на 26 грудня
Сьогодні, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
24 грудня, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
23 грудня, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
23 грудня, 16:32

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua