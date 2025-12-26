Йокич продемонстрував вражаючий трипл-дабл на Різдво

Найкращим матчем у кар'єрі Ніколи стало 61 очко проти тієї ж «Міннесоти»

Сербський баскетболіст продовжує «розривати» статистичні протоколи

Центровий «Денвер Наггетс» Нікола Йокич став автором історичного досягнення в НБА, продемонструвавши феноменальну гру в різдвяному протистоянні проти «Міннесоти Тімбервулвз». Про це повідомляє «Главком».

У поєдинку, що завершився перемогою колорадців в овертаймі з рахунком 142:138, сербський бігмен оформив унікальний трипл-дабл: 56 очок, 16 підбирань та 15 результативних передач. Цей показник зробив його першим гравцем в історії ліги, якому вдалося подолати відмітку у 55 очок при одночасному виконанні мінімум 15 підбирань та 15 асистів в одному матчі.

Завдяки такій результативності Йокич встановив новий рекорд для «різдвяних» трипл-даблів, перевершивши досягнення Джеймса Гардена сезону 2016/17. Тоді, виступаючи за «Г’юстон», Гарден набрав 53 очки, додав 16 підбирань та 17 передач. Окрім рекорду за якістю трипл-даблу, Нікола посів третє місце в історії НБА за кількістю набраних очок саме в різдвяних іграх. Вищі показники мають лише Бернард Кінг (60 очок) та Вілт Чемберлейн (59 очок).

Нинішній сезон підтверджує домінування серба на паркеті. Протягом 30 зіграних матчів він утримує середню статистику на рівні 29.8 очок, 12.1 підбирань та 11 результативних передач за гру. Такий рівень ефективності дозволяє лідеру «Наггетс» не лише очолювати статистичні рейтинги, а й залишатися головним претендентом на найвищі індивідуальні нагороди сезону.

Нагадаємо, що перший пік драфту НБА-2025 став автором історичного досягнення. Купер Флег став першим 18-річним гравцем в історії НБА, який набрав 40 або більше очок у матчі. З феноменальним результатом у 42 очки він офіційно перевершив багаторічне досягнення легендарного Леброна Джеймса, який у віці 18 років тримав планку на позначці у 37 очок.