«Порвали росіян». Тренер збірної України з самбо прокоментував результати Всесвітніх ігор

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
«Порвали росіян». Тренер збірної України з самбо прокоментував результати Всесвітніх ігор
Україна посіла перше місце в медальному заліку Всесвітніх ігор-2025 у самбо

Грабовський: Ми виграли наші Олімпійські ігри

Старший тренер збірної України з бойового самбо Сергій Грабовський у коментарі Tribuna.com поділився емоціями від виступу національної команди на Всесвітніх іграх. Про це повідомляє «Главком».

«Для мене це, в моєму спортивному житті, найщасливіший день. Ми вперше взяли участь у Всесвітніх іграх і одразу перемогли. Чоловіча збірна України з бойового самбо стали першими в команді, а дівчата стали третіми. Згадується, як ми вперше перемогли в команді у 2018-му на чемпіонаті Європи. Тоді ми вперше побили росіян. Взагалі, в історії нашого виду спорту це була перша наша перемога. І зараз ми знову приїхали й просто їх порвали, просто знищили. У них за два дні змагань лише одне золото, а ми забрали все, що тільки могли. І це дуже сильно радує», – сказав Грабовський.

Він також зазначив, що українська команда наразі ще не може усвідомити, що вона зробила

«Хочеться подякувати всім тим хлопцям, дівчатам, які боронять нашу Україну, і завдяки яким ми змогли з’явитися тут. Вони дали нам змогу прославити нашу країну. Це дуже потужно – зараз така енергетика Ми ще не в стані усвідомити, що зробили. Ми виграли наші Олімпійські ігри», – заявив Грабовський.

Україна посіла перше місце в медальному заліку Всесвітніх ігор-2025 у самбо.

Нагадаємо, У шостий змагальний день Всесвітніх ігор-2025 розпочалися змагання з бойового самбо. Збірна України виграла три нагороди у цьому виді спорту – усі «золото».

Андрій Кучеренко (до 71 кг), Владислав Руднєв (до 79 кг) та Петро Давиденко (до 88 кг) вийшли до фіналів.

Першу медаль Україні приніс Андрій Кучеренко, який здобув «золото» у вазі до 71 кг. Самбіст у фіналі здолав «нейтрального» росіянина Ролана Зіннатова: же на старті після ударом головою відправив суперника в нокдаун та довів поєдинок до перемоги з рахунком 6:1.

Друге «золото» здобув Владислав Руднєв: у фіналі вагової категорії до 79 кг зустрівся з «нейтральним» росіянином Ованесом Абгаряном. На старті бою спортсмени зберігали паритет та не могли відкрити рахунок, але зрештою українець провів серію атак та здобув впевнену перемогу – 3:0.

Останнім серед українських самбістів бій провів триразовий бронзовий призер чемпіонатів світу Петро Давиденко (до 88 кг). Суперником українця також став «нейтральний» самбіст Абусупьян Аліханов. На екваторі бою Давиденко дозволив супернику заробити бал, однак наприкінці поєдинку провів кидок та здійснив захват, здобувши перемогу 4:1.

