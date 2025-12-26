Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Пішов з життя колишній тренер збірної Франції з футболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Пішов з життя колишній тренер збірної Франції з футболу
Гассе виводив «Марсель» до півфіналу Ліги Європи, в якому команда поступилася італійській «Аталанті»
фото: Reuters

У збірній Франції Гассе працював з 2010 по 2012 рік як помічник головного тренера Лорана Блана

На 73-му році життя помер колишній помічник головного тренера збірної Франції з футболу Жан-Луї Гассе. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «Марселя».

У збірній Франції фахівець працював з 2010 по 2012 рік як помічник головного тренера Лорана Блана. Гассе також був асистентом Блана у «Бордо» та «ПСЖ»

Під час кар'єри Гассе був головним тренером французьких «Монпельє», «Кана», «Істра», «Сент-Етьєна», «Бордо» та «Марселя».

Гассе виводив «Марсель» до півфіналу Ліги Європи, в якому команда поступилася італійській «Аталанті».

З 2022 до 2024 року Гассе очолював збірну Кот-д'Івуару. Він був звільнений під час домашнього Кубка африканських націй 2024 року після групового етапу. Івуарійці у підсумку вийшли у плей-офф та виграли турнір вже з новим тренером.

Нагадаємо, що у Бурунді футболіст помер після гри через чаклунський ритуал. За словами очевидців, причиною смерті стала монета, яку гравець проковтнув під час гри. 

Як повідомлялося, на фронті загинув титулований український легкоатлет Віталій Римарук.

26-річний метальник диску Віталій Римарук був чемпіоном України серед молоді та призером першості серед дорослих. Ще два роки тому Віталій тренувався і змагався. У нього залишилася дружина та маленька донька.

Віталій Римарук служив офіцером 1 бойової групи 4 групи спеціального призначення (парашутно-десантної) 4 окремого загону спеціального призначення з контрдиверсійної боротьби «Омега» Національної гвардії України.

Спецпризначенець загинув на Покровському напрямку (Донецька область).

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ смерть

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Юран-молодший народився у Дюссельдорфі (Німеччина), а його останнім клубом у кар'єрі був турецький «Серікспор»
Син ексгравця «Динамо» розповів пропагандистам, що продовжує бути громадянином Росії
23 грудня, 11:52
Військовослужбовець Олександр Шемет більшу частину життя проживав у Львівській області
Катастрофа гелікоптера 17 грудня: серед загиблих – Герой України Олександр Шемет
23 грудня, 06:45
Маріо Пінейда грав за національну збірну Еквадору, а також за молодіжну її версію
Еквадорського футболіста разом з дружиною вбили на батьківщині
18 грудня, 14:13
Кияни зіграють з «Атлетико» у Юнацькій Лізі УЄФА
Визначився суперник «Динамо» у 1/16 фіналу Юнацької Ліги УЄФА
12 грудня, 17:02
Через часті обстріли жительки Херсону змушені народжувати дітей у піземному пологовому будинку
Під час війни в Україні зросла материнська смертність. Заява ООН
11 грудня, 10:02
Минулого сезону Мерт Хакан Яндаш неодноразово з'являвся у складі «Фенербахче» у Лізі чемпіонів та Лізі Європи
Турецькі футболісти можуть постати перед судом за участь у спортивних ставках
9 грудня, 14:42
Уряд Канарських островів попередив людей остерігатися хвиль
На іспанському курорті туристів змила гігантська хвиля: є загиблі та поранені
9 грудня, 08:32
Поліція продовжує розслідування, мотиви нападника поки що не розголошуються
Стрілянина на дитячому святі у США: серед загиблих троє дітей
1 грудня, 02:31
Жеребкування чемпіонату світу з футболу відбудеться без представників іранської делегації
Іран бойкотуватиме жеребкування чемпіонату світу з футболу у США
28 листопада, 12:24

Новини

Пішов з життя колишній тренер збірної Франції з футболу
Пішов з життя колишній тренер збірної Франції з футболу
Стрибун у воду Середа претендує на звання «Спортсмен року»: як проголосувати
Стрибун у воду Середа претендує на звання «Спортсмен року»: як проголосувати
Скандальний олігарх став президентом Федерації хокею з м'ячем Росії
Скандальний олігарх став президентом Федерації хокею з м'ячем Росії
11-річний українець став рекордсменом світу із жонглювання м’ячем серед дітей
11-річний українець став рекордсменом світу із жонглювання м’ячем серед дітей
ФІДЕ не дала дозвіл виступати російським шахістам під власним прапором
ФІДЕ не дала дозвіл виступати російським шахістам під власним прапором
Помер епохальний гравець команди, за яку грає Зінченко
Помер епохальний гравець команди, за яку грає Зінченко

Новини

В Україні хмарно: погода на 26 грудня
Сьогодні, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
24 грудня, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
23 грудня, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
23 грудня, 16:32

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua