Пішов з життя колишній тренер збірної Франції з футболу

На 73-му році життя помер колишній помічник головного тренера збірної Франції з футболу Жан-Луї Гассе. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «Марселя».

У збірній Франції фахівець працював з 2010 по 2012 рік як помічник головного тренера Лорана Блана. Гассе також був асистентом Блана у «Бордо» та «ПСЖ»

Під час кар'єри Гассе був головним тренером французьких «Монпельє», «Кана», «Істра», «Сент-Етьєна», «Бордо» та «Марселя».

Гассе виводив «Марсель» до півфіналу Ліги Європи, в якому команда поступилася італійській «Аталанті».

З 2022 до 2024 року Гассе очолював збірну Кот-д'Івуару. Він був звільнений під час домашнього Кубка африканських націй 2024 року після групового етапу. Івуарійці у підсумку вийшли у плей-офф та виграли турнір вже з новим тренером.

Нагадаємо, що у Бурунді футболіст помер після гри через чаклунський ритуал. За словами очевидців, причиною смерті стала монета, яку гравець проковтнув під час гри.

Як повідомлялося, на фронті загинув титулований український легкоатлет Віталій Римарук.

26-річний метальник диску Віталій Римарук був чемпіоном України серед молоді та призером першості серед дорослих. Ще два роки тому Віталій тренувався і змагався. У нього залишилася дружина та маленька донька.

Віталій Римарук служив офіцером 1 бойової групи 4 групи спеціального призначення (парашутно-десантної) 4 окремого загону спеціального призначення з контрдиверсійної боротьби «Омега» Національної гвардії України.

Спецпризначенець загинув на Покровському напрямку (Донецька область).