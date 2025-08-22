Головна Спорт Новини
Дорощук вперше в кар'єрі здобув золото Діамантової ліги

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Дорощук вперше в кар'єрі здобув золото Діамантової ліги
Вирішальною стала висота 2.25 м: Дорощук подолав її з першої спроби
фото: AP

Боротьба за медалі розгорнулася на висоті 2.22 м

На етапі Діамантової ліги в Брюсселі у стрибках у висоту сьогодні, 22 серпня, змагалися два українці – Олег Дорощук і Дмитро Нікітін. Дорощук здобув золоту медаль, а для Нікітіна турнір завершився 10-м місцем. Про це повідомляє «Главком».

Нікітін взяв висоту 2.14 м, але зупинився на позначці 2.18 м.

Боротьба за медалі розгорнулася на висоті 2.22 м, де успішними були лише троє спортсменів. Вирішальною стала висота 2.25 м: Дорощук подолав її з першої спроби, тоді як конкуренти мали проблеми. Бельгієць Томас Кармой зумів узяти цю висоту лише з третьої спроби, а ямаєць Бекфорд – вибув з боротьби за перемогу.

Обидва фіналісти зупинилися на 2.30 м, але за додатковими показниками перемогу здобув українець. Для 22-річного Дорощука це перше золото Діамантової ліги. Загалом він уже шість разів ставав призером цих престижних стартів і вдруге поспіль пробився до фіналу сезону.

Також Олег відібрався до фіналу Діамантової ліги, який відбудеться наступного тижня.

Діамантова ліга. Брюссель. Стрибки у висоту

  1. Олег Дорощук (Україна) – 2.25 м
  2. Томас Кармой (Бельгія) – 2.25 м
  3. Ромейн Бекфорд (Ямайка) – 2.22 м

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

