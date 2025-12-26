Стрибун у воду Середа претендує на звання «Спортсмен року»: як проголосувати

У 2025 році Олексій Середа здобув срібло чемпіонату світу в індивідуальних стрибках з вишки

Підтримаємо Олексія Середу, який претендує на звання «Спортсмен року» у стрибках у воду за версією European Aquatics!

Європейська федерація водних видів спорту вчетверте поспіль номінувала українця Олексія Середу на престижну премію «Athlete of the Year Awards 2025». Про це повідомляє «Главком».

У 2025 році Олексій Середа здобув срібло чемпіонату світу в індивідуальних стрибках з вишки та став триразовим чемпіоном Європи: в індивідуальних, синхронних і змішаних командних змаганнях.

«Олексій Середа продемонстрував неабияку точність та майстерність на чемпіонаті Європи в Анталії і став одним з п'яти найкращих спортсменів року серед чоловіків зі стрибків у воду», – пише про українця у своїх соцмережах European Aquatics.

Як проголосувати за Олексія Середу

Проголосувати за Олексія потрібно на сайті European Aquatics. Оберіть опції «Diving» та «Oleksii Sereda».

Нагадаємо, Олексій Середа посів друге місце у фіналі одиночних змагань з 10-метрової вишки.

Cереда вийшов на друге місце після четвертого стрибка. Після п'ятого стрибка Олексій зберіг свою другу сходинку.

В останній шостій спробі Середа виконав стрибок на 91.80 балів, що дозволило йому здобути срібло.

Чемпіонат світу зі стрибків у воду. Стрибки з вишки 10 м (чоловіки)

Кассель Руссо (Австралія) – 534.80 Олексій Середа (Україна) – 515.20 Рандал Вальдез (Мексика) – 511.95

Олексій Середа здобув третє у кар'єрі срібло чемпіонатів світу зі стрибків у воду. Також в активі українця дві бронзи чемпіонату світу 2024 року.