Росія внесла Гаррі Каспарова до переліку «терористів та екстремістів»
Каспаров є 13-м чемпіоном світу з шахів
Російський опозиційний політик та 13-й чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров був внесений Росією до списку терористів та екстремістів. Про це повідомляється на офіційному сайті Росфінмоніторингу.
Відповідно до законодавства країни-агресора, після включення до реєстру банки мають зупинити обслуговування рахунків Каспарова та заморозити кошти.
Варто зазначити, що Каспаров проживає за межами Росії.
У грудні 2023 року російське МВС знайшло ознаки злочину в діях Каспарова та співзасновника «Форуму вільної Росії» Івана Тютріна, які проводили збір коштів для громадян Росії та Білорусії, які боронять Україну від російської агресії у ЗСУ.
Захід проходив у листопаді 2023 року у Вільнюсі за участю «Форуму вільної Росії».
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