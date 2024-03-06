Росія внесла Гаррі Каспарова до переліку «терористів та екстремістів»

Каспаров є 13-м чемпіоном світу з шахів

Російський опозиційний політик та 13-й чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров був внесений Росією до списку терористів та екстремістів. Про це повідомляється на офіційному сайті Росфінмоніторингу.

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Відповідно до законодавства країни-агресора, після включення до реєстру банки мають зупинити обслуговування рахунків Каспарова та заморозити кошти.

Варто зазначити, що Каспаров проживає за межами Росії.

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У грудні 2023 року російське МВС знайшло ознаки злочину в діях Каспарова та співзасновника «Форуму вільної Росії» Івана Тютріна, які проводили збір коштів для громадян Росії та Білорусії, які боронять Україну від російської агресії у ЗСУ.

Захід проходив у листопаді 2023 року у Вільнюсі за участю «Форуму вільної Росії».