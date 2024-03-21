У Росії олімпійський комітет назвали неонацистським. МОК відреагував
Російська речниця МЗС Захарова агресивно відреагувала на «нейтральний» статус спортсменів з РФ
У Міжнародному олімпійському комітеті (МОК) заявили, що влада РФ «досягла нового мінімуму», звинувативши комітет в «скочуванні до расизму і неонацизму». Про це сказав на пресконференції речник МОК Марк Адамс, передає Euronews.
Раніше МОК ухвалив рішення, що російські та білоруські спортсмени не будуть допущені до участі в церемонії відкриття Олімпійських ігор 2024 року в Парижі. У Кремлі досить агресивно відреагували на це.
«Ці рішення демонструють, наскільки МОК відійшов від своїх заявлених принципів і скотився до расизму та неонацизму», – заявила на брифінгу прес-секретар МЗС Росії Марія Захарова.
Президент МОК Томас Бах доручив своєму речнику Адамсу відповісти на звинувачення Росії через їхній особистий характер.
Адамс підкреслив, що коментарі виходять за межі допустимого: «Пов'язувати президента (Баха - ред.), його національність (німець - ред.) і Голокост у цьому контексті – це рівень нового мінімуму».
Марк Адамс додав, що такі заяви з Москви були «дуже агресивними».
Нагадаємо, МОК затвердив нові правила щодо «нейтральних» атлетів на Олімпіаді-2024.
Буде створена комісія з перевірки відповідності атлетів з російськими та білоруськими паспортами на відповідність критеріям індивідуальних «нейтральних» атлетів.
Стало відомо, що спортсмени з Росії та Білорусі не братимуть участі в церемонії відкриття Олімпіади-2024.
Нагадаємо, російські боксери відмовилися кваліфікуватися на Олімпіаду-2024.
За словами генсека Федерації боксу РФ, спортсмени не погодяться на умови нейтральності, тому що «не зможуть зрадити свою батьківщину».
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