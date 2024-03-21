Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Росії олімпійський комітет назвали неонацистським. МОК відреагував

Катерина Іванова
glavcom.ua
У Росії олімпійський комітет назвали неонацистським. МОК відреагував
Для президента МОК Томаса Баха звинувачення Росії «мали особистий характер»
фото: IOC

Російська речниця МЗС Захарова агресивно відреагувала на «нейтральний» статус спортсменів з РФ

У Міжнародному олімпійському комітеті (МОК) заявили, що влада РФ «досягла нового мінімуму», звинувативши комітет в «скочуванні до расизму і неонацизму». Про це сказав на пресконференції речник МОК Марк Адамс, передає Euronews.

Раніше МОК ухвалив рішення, що російські та білоруські спортсмени не будуть допущені до участі в церемонії відкриття Олімпійських ігор 2024 року в Парижі. У Кремлі досить агресивно відреагували на це.

«Ці рішення демонструють, наскільки МОК відійшов від своїх заявлених принципів і скотився до расизму та неонацизму», – заявила на брифінгу прес-секретар МЗС Росії Марія Захарова.

Президент МОК Томас Бах доручив своєму речнику Адамсу відповісти на звинувачення Росії через їхній особистий характер.

Адамс підкреслив, що коментарі виходять за межі допустимого: «Пов'язувати президента (Баха - ред.), його національність (німець - ред.) і Голокост у цьому контексті – це рівень нового мінімуму».

Марк Адамс додав, що такі заяви з Москви були «дуже агресивними».

Нагадаємо, МОК затвердив нові правила щодо «нейтральних» атлетів на Олімпіаді-2024.

Буде створена комісія з перевірки відповідності атлетів з російськими та білоруськими паспортами на відповідність критеріям індивідуальних «нейтральних» атлетів.

Стало відомо, що спортсмени з Росії та Білорусі не братимуть участі в церемонії відкриття Олімпіади-2024.

Нагадаємо, російські боксери відмовилися кваліфікуватися на Олімпіаду-2024.

За словами генсека Федерації боксу РФ, спортсмени не погодяться на умови нейтральності, тому що «не зможуть зрадити свою батьківщину».

Читайте також: «Індивідуальні нейтральні спортсмени». Що задумав Міжнародний олімпійський комітет?
Теги: росія МОК правила влада Томас Бах

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У цитаті, наведеній в телеграм-каналі Кадирова згадка про іудеїв виявилася вирізаною, при цьому представники трьох інших конфесій згадуються як і в оригіналі
Кадиров відцензурував промову Путіна, прибравши з неї згадку про юдеїв
1 березня, 03:45
Ракета BrahMos відрізняється високою дальністю польоту – 450 кілометрів
Росія вирішила «підкупити» Індію сотнями надзвукових крилатих ракет
22 лютого, 12:43
Буданов не рекомендує цивільному населенню користуватись Кримським» мостом
Буданов заінтригував заявою про Кримський міст
25 лютого, 14:09
За даними російських медіа, в день прощання з Навальним у містах Росії було затримано 113 осіб
Російські силовики почали затримувати учасників прощання з Навальним
5 березня, 15:09
За останні два роки великої війни СБУ вдалося зафіксувати й відбити 9 тис кібератак – по 4,5 тис за кожен рік відповідно
СБУ: російські студенти системно вивчають хакерство під контролем ФСБ РФ
5 березня, 21:28
Тісна економічна співпраця з Пекіном забезпечує Росії великий ринок для збуту ресурсів, захист від майбутніх санкцій і сильного партнера для протистояння США
Розвідка США: Росія не планує починати війну з НАТО
12 березня, 08:19
Пентагон визнав, що Китай випереджає США в розробці гіперзвукової зброї
Пентагон визнав, що Китай випереджає США в розробці гіперзвукової зброї
13 березня, 22:30
Станом на ранок 18 березня втрати армії Росії в прикордонні склали: 613 вбитими, 829 пораненими
Понад 600 загиблих: розвідка підтвердила втрати росіян у Білгородській та Курській областях
18 березня, 14:27
У Туреччині зазначають, що війна Росії проти України – перетворилася на війну на виснаження, і обидві сторони зазнають втрат
Туреччина назвала терміни закінчення війни РФ в Україні
19 березня, 09:48

Соціум

У Росії олімпійський комітет назвали неонацистським. МОК відреагував
У Росії олімпійський комітет назвали неонацистським. МОК відреагував
Росія закриє дві колонії для в’язнів через війну в Україні
Росія закриє дві колонії для в’язнів через війну в Україні
Жителі Москви активно донатять на українські дрони – ГУР
Жителі Москви активно донатять на українські дрони – ГУР
Російські добровольці розповіли, чи готують новий рейд на територію РФ
Російські добровольці розповіли, чи готують новий рейд на територію РФ
Легіон «Свобода Росії» повідомив, як помстився РФ за атаку на Київ
Легіон «Свобода Росії» повідомив, як помстився РФ за атаку на Київ
«Поширюється блискавично»: у Японії набирає обертів нова смертельна хвороба
«Поширюється блискавично»: у Японії набирає обертів нова смертельна хвороба

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
39K
Знайдену зброю можна буде залишати собі – схвалено законопроєкт у першому читанні
26K
Червоноград на Львівщині отримає неочікувану назву
13K
Чи слід відправляти зброю Україні? Неочікувана відповідь чехів і словаків
13K
Затримано 19-річну студентку-зрадницю, яка шпигувала за співробітниками СБУ (фото)
8574
«Поширюється блискавично»: у Японії набирає обертів нова смертельна хвороба
7091
Рада прийняла важливий закон, який забезпечує права військовослужбовців

Новини

Чи застосує Росія ядерну зброю? Адмірал НАТО дав прогноз
Сьогодні, 15:10
Євросоюз ставиться до України, ніби вона вже є членом ЄС – експрезидент Євроради
Сьогодні, 14:55
У битві за Мощун була визначена доля України та Києва – президент (фото, відео)
Сьогодні, 14:41
У Мінекономіки відхрестилися від урядового проєкту про бронювання за 35 тис. зарплати
Сьогодні, 14:27
«На вас дивиться Господь». Колишній глава уряду України звернувся до Конгресу США
Сьогодні, 14:13
Єнс Столтенберґ: Вступ України до НАТО – це не питання «якщо», це питання «коли»
Сьогодні, 13:52

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua