Футболістки Південної Кореї і КНДР відмовилися тиснути руки під час гри юніорського Кубку Азії

Артем Худолєєв
КНДР розгромила Південну Корею з рахунком 3:0

Після виконання національних гімнів гравчині з КНДР та Південної Кореї утрималися від традиційних рукостискань, пройшовши повз одна одної.

Футболістки збірних Південної Кореї та КНДР не потиснули руки перед початком матчу юніорського Кубка Азії серед гравчинь не старших 17 років. Про це повідомляє «Главком».

Турнір проходить у Китаї.

Зустріч завершилася перемогою команди КНДР з рахунком 3:0, яка посіла 1-е місце у групі С. Південнокорейські футболістки пробилися до чвертьфіналу турніру з другого місця.

У наступній стадії збірна КНДР зіграє з командою Таїланду, представниці Південної Кореї зустрінуться з японками. Матчі відбудуться сьогодні, 11 травня 2026 року.

Нагадаємо, Сили оборони ліквідували російського окупанта 46-річного Георгія Камалова.

Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік. Завершивши ігрову кар'єру через травму та перейшов на тренерську роботу.

Свою тренерську діяльність він розпочав у системі «Ери». Останніми роками Камалов працював із футбольним клубом «Анрі». Зокрема, вивів цей клуб на рівень Кубка Росії.

Наразі російські пропагандистські ресурси не повідомляють про дату та деталі ліквідації окупанта.

«Він був по вуха у боргах. Через це підписав контракт. Розплатився, отримавши виплату. Але потім довелося піти повоювати. І загинути. У віці 46 років. Така ось хтонь. Поки хтось десь на розв'язку Ліги Чемпіонів чекає і Чемпіонату світу з футболу, футбольний тренер з російської глибинки пішов і вбився», – прокоментував смерть російський опозиційний журналіст Дмитро Низовцев.

Лень набрав 17 очок у грі чемпіонату Іспанії з баскетболу
Тренерка середняка чемпіонату Німеччини здобула історичну перемогу
Футболістки Південної Кореї і КНДР відмовилися тиснути руки під час гри юніорського Кубку Азії
Пустовий встановив особистий рекорд результативності в чемпіонаті Іспанії з баскетболу
Неймар оформив гол у другому поєдинку поспіль
Європейська федерація гандболу відреагувала на проведення у чемпіонаті РФ заходу на честь окупантів
