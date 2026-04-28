Україна здобула першу перемогу на командному Чемпіонаті світу з настільного тенісу

Україна здобула першу перемогу на командному Чемпіонаті світу з настільного тенісу
Українська команда поїхала до столиці Великої Британії найсильнішим складом
Гравчині не лишили шансів африканській команді

Жіноча збірна України з настільного тенісу продемонструвала феєричний старт на Командному чемпіонаті світу 2026, що цими днями проходить у Лондоні. Про це повідомляє «Главком».

Розгром представниць Руанди

У своєму першому матчі в межах шостої групи українські тенісистки каменя на камені не залишили від збірної Руанди, здобувши максимально впевнену перемогу з рахунком 3:0.

Наші лідерки пройшлися по суперницях справжнім «катком», не віддавши бодай одного сету. Зокрема, лідерка команди Маргарита Песоцька розгромила Хірву Шанталь з рахунком 3:0 (11:1, 11:0, 11:3), Тетяна Біленко впевнено здолала Тумукунде Елевін (11:2, 11:5, 11:2), а Вероніка Матюніна поставила крапку в зустрічі проти Твізеране Мбабазі (11:1, 11:2, 11:5).

Чемпіонат світу. Жіночі команди. Груповий етап, перший тур

Україна – Руанда 3:0 

Турнірне становище

Ситуація в групі наразі є дещо невизначеною. Це пов'язано з тим, що команда Уганди отримала технічну поразку в матчі проти Індії. Наразі незрозуміло, чи з'являться представниці цієї країни у матчі проти синьо-жовтих, але якщо ні, то через неявку Уганди наша збірна вже гарантувала собі місце в топ-2 групи та практично забезпечила вихід до плейоф.

Вирішальна битва за перше місце в групі відбудеться завтра, 29 квітня, проти збірної Індії, де найбільшу загрозу для всіх наших спортсменок становить її лідерка Маніка Батра. Цей матч має велике стратегічне значення: перемога дозволить українкам вийти в плейоф із першого місця та отримати значно слабшого суперника в наступному раунді. Це ж і допоможе уникнути зустрічі з головними фаворитами турніру, збірними Китаю чи Японії, на ранніх стадіях плейоф.

Попри те, що вихід далі вже в кишені, дівчатам вкрай важливо викладатися на повну, адже поразка з великим рахунком теоретично може відправити команду в стикові матчі, чого краще уникнути. Туди потраплять вісім найгірших других місць, тому кожен виграний матч наблизить Україну до наступного раунду. 

Чемпіон Італії визначився з кандидатами на випадок відставки тренера
Чемпіон Італії визначився з кандидатами на випадок відставки тренера
«Ліверпуль» знайшов заміну провідному футболісту – ЗМІ
«Ліверпуль» знайшов заміну провідному футболісту – ЗМІ
Україна здобула першу перемогу на командному Чемпіонаті світу з настільного тенісу
Україна здобула першу перемогу на командному Чемпіонаті світу з настільного тенісу
«Шахтар» у матчі з «Крістал Пелас» оновить клубний рекорд у єврокубках
«Шахтар» у матчі з «Крістал Пелас» оновить клубний рекорд у єврокубках
«Манчестер Юнайтед» домовився про новий контракт власної зірочки – інсайдер
«Манчестер Юнайтед» домовився про новий контракт власної зірочки – інсайдер
Не все так однозначно. Бадмінтоністи скептично ставляться до нової реформи гри
Не все так однозначно. Бадмінтоністи скептично ставляться до нової реформи гри

