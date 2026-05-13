ФІФА може відмовитися від традиційного виходу гравців на поле на Чемпіонаті світу

Чемпіонат світу з футболу пройде у США, Канаді та Мексиці

ФІФА збирається відмовитися від традиційного виходу гравців на поле на чемпіонаті світу 2026. Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс, інформує «Главком».

Представники ФІФА зараз тестують нову форму виходу гравців, замість традиційного футбольного підходу.

Зазначається, що ФІФА хоче просувати всіх футболістів, не копіюючи при цьому один в один підхід НБА.

Чемпіонат світу з футболу пройде у США, Канаді та Мексиці. Турнір відбудеться з 11 червня до 19 липня 2026 року.

Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.

Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.

Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.

Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.

Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.

Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.

Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.

Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.

Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.

Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.

Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.

Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)