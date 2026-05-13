Культовий воротар оцінив можливе повернення Моурінью в «Реал»

Легенда «вершкових» не вірить, що відновлення союзу буде хорошою ідеєю

Колишній голкіпер мадридського «Реала» Ікер Касільяс прокоментував чутки навколо другого призначення Жозе Моурінью головним тренером. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на особистий профіль спортсмена в X.

Експідопічний португальця не в захваті від потенційного повернення тренера в Королівський клуб. Вони мали напружені взаємини під час першої каденції Моурінью в Мадриді. Зокрема, воротар втратив роль основного в останній сезон «Особливого».

«Я не маю жодних проблем із Моурінью. Він здається мені великим професіоналом. Та я не хочу бачити його в «Реалі». Вважаю інших тренерів більш кваліфікованими для роботи з клубом мого життя. Це моя особиста думка. І нічого більше», – написав Касільяс.

«Реал» налаштований призначити зіркового фахівця в міжсезоння після першого за багато років сезону без трофеїв. Цю кампанію «вершкові» розпочали з Хабі Алонсо на чолі, а завершують з Альваро Арбелоа біля керма. У роздягальні мадридців постійно виникають конфлікти.

Чим відомий Ікер Касільяс

Уродженець передмістя Мадрида, вихованець «вершкових». За першу команду «Реала» дебютував у сезоні 1999/2000 та став «першим номером» клубу на півтора десятиліття.

За цей час виграв із мадридцями всі можливі трофеї. Воротар п'ять разів став чемпіоном Іспанії, виграв два Кубки та чотири Суперкубки Іспанії, тричі тріумфував у Лізі чемпіонів, виграв два Суперкубки УЄФА та Міжконтинтенальний кубок, переміг на Клубному чемпіонаті світу. Загалом провів 725 матчів за «Реал».

На схилі кар'єри відіграв чотири сезони за португальський «Порту». У складі збірної Іспанії двічі став чемпіоном Європи та тріумфував на ЧС-2010.

«Реал» у сезоні 2025/26

«Вершкові» програли «Барселоні» (0:2) в рамках 35-го туру іспанської Ла Ліги. Мадридці відстають від «блаугранас» нагорі турнірної таблиці Ла Ліги на 14 пунктів за три тури до фінішу сезону.

Похід за Кубком Іспанії «Реал» завершив у 1/8 фіналу. У середині січня команда Альваро Арбелоа несподівано поступилася «Альбасете» (2:3). За кілька днів перед цим «Реал» ще під керівництвом Хабі Алонсо програв «Барсі» фінал Суперкубка Іспанії з тим же рахунком.

Окрім того, «вершкові» завершили похід за черговим трофеєм Ліги чемпіонів. У чвертьфіналі турніру «Реал» поступився мюнхенській «Баварії». Королівський клуб програв і домашній (1:2), і виїзний (3:4) поєдинки.

До слова, оборонець «Реала» Едер Мілітан пропустить Чемпіонат світу 2026. Медична служба з'ясувала, що в оборонця розійшовся рубець від попередньої м'язової травми. Як наслідок, йому доведеться лягти під ніж хірурга.

Нагадаємо, екскерманич «Реала» очолив збірну Гани перед Мундіалем-2026. Замість місцевого фахівця Отто Аддо чорних зірок на турніру повезе Карлуш Кейруш. Португалець брав участь в Кубку світу з рідною збірною та Іраном.