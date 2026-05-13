Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Культовий воротар оцінив можливе повернення Моурінью в «Реал»

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Культовий воротар оцінив можливе повернення Моурінью в «Реал»
Ікер Касільяс не хотів би другого призначення Жозе Моурінью
фото: EFE

Легенда «вершкових» не вірить, що відновлення союзу буде хорошою ідеєю

Колишній голкіпер мадридського «Реала» Ікер Касільяс прокоментував чутки навколо другого призначення Жозе Моурінью головним тренером. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на особистий профіль спортсмена в X.

Експідопічний португальця не в захваті від потенційного повернення тренера в Королівський клуб. Вони мали напружені взаємини під час першої каденції Моурінью в Мадриді. Зокрема, воротар втратив роль основного в останній сезон «Особливого».

«Я не маю жодних проблем із Моурінью. Він здається мені великим професіоналом. Та я не хочу бачити його в «Реалі». Вважаю інших тренерів більш кваліфікованими для роботи з клубом мого життя. Це моя особиста думка. І нічого більше», – написав Касільяс.

«Реал» налаштований призначити зіркового фахівця в міжсезоння після першого за багато років сезону без трофеїв. Цю кампанію «вершкові» розпочали з Хабі Алонсо на чолі, а завершують з Альваро Арбелоа біля керма. У роздягальні мадридців постійно виникають конфлікти.

Чим відомий Ікер Касільяс

Уродженець передмістя Мадрида, вихованець «вершкових». За першу команду «Реала» дебютував у сезоні 1999/2000 та став «першим номером» клубу на півтора десятиліття.

За цей час виграв із мадридцями всі можливі трофеї. Воротар п'ять разів став чемпіоном Іспанії, виграв два Кубки та чотири Суперкубки Іспанії, тричі тріумфував у Лізі чемпіонів, виграв два Суперкубки УЄФА та Міжконтинтенальний кубок, переміг на Клубному чемпіонаті світу. Загалом провів 725 матчів за «Реал».

На схилі кар'єри відіграв чотири сезони за португальський «Порту». У складі збірної Іспанії двічі став чемпіоном Європи та тріумфував на ЧС-2010.

«Реал» у сезоні 2025/26

«Вершкові» програли «Барселоні» (0:2) в рамках 35-го туру іспанської Ла Ліги. Мадридці відстають від «блаугранас» нагорі турнірної таблиці Ла Ліги на 14 пунктів за три тури до фінішу сезону.

Похід за Кубком Іспанії «Реал» завершив у 1/8 фіналу. У середині січня команда Альваро Арбелоа несподівано поступилася «Альбасете» (2:3). За кілька днів перед цим «Реал» ще під керівництвом Хабі Алонсо програв «Барсі» фінал Суперкубка Іспанії з тим же рахунком.

Окрім того, «вершкові» завершили похід за черговим трофеєм Ліги чемпіонів. У чвертьфіналі турніру «Реал» поступився мюнхенській «Баварії». Королівський клуб програв і домашній (1:2), і виїзний (3:4) поєдинки.

До слова, оборонець «Реала» Едер Мілітан пропустить Чемпіонат світу 2026. Медична служба з'ясувала, що в оборонця розійшовся рубець від попередньої м'язової травми. Як наслідок, йому доведеться лягти під ніж хірурга.

Нагадаємо, екскерманич «Реала» очолив збірну Гани перед Мундіалем-2026. Замість місцевого фахівця Отто Аддо чорних зірок на турніру повезе Карлуш Кейруш. Португалець брав участь в Кубку світу з рідною збірною та Іраном.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Реал (Мадрид) Жозе Моурінью Ікер Касільяс ФК Бенфіка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Маріо Хілу спостерігається значний попит
«Мілан» підготував кругленьку суму на зірку «Лаціо»: половина дістанеться «Реалу»
28 квiтня, 21:16
Тоні Кроос може опанувати нову роль в столиці Іспанії
«Реал» запропонував ексхавбеку посаду спортивного директора – інсайдер
30 квiтня, 18:48
Андрій Лунін не зумів вразити своєю грою цього сезону
Лунін отримав вирок від «Реала». У клубі оцінили рівень гри українця в цьому сезоні
2 травня, 14:54
Унаї Емері знову зацікавив великий клуб
Півфіналіст Ліги Європи поповнив список кандидатів у тренери «Реала» – ЗМІ
4 травня, 17:21
Вболівальників обурила поїздка француза до Італії під час його короткострокової відпустки через травму
Вболівальники «Реала» зібрали понад 1,2 млн підписів за відхід Мбаппе з клубу
6 травня, 07:21
Йошко Гвардіол зацікавив інший європейський гранд
«Реал» накинув оком на оборонця «Манчестер Сіті» – ЗМІ
6 травня, 12:23
Ферлан Менді втомився від постійних травм
Травмований оборонець «Реала» роздумує над завершенням кар'єри
7 травня, 18:59
Хабі Алонсо повернувся на радар англійського гранда
«Ліверпуль» контактував із «Реалом» щодо колишнього тренера – ЗМІ
10 травня, 18:19
Серхіо Рамос буде функціонером
Екскапітан «Реала» близький до купівлі іншого клубу чемпіонату Іспанії
Вчора, 15:56

Новини

Бобров допоміг «Динамо» здобути перемогу у півфіналі чемпіонату Румунії з баскетболу
Бобров допоміг «Динамо» здобути перемогу у півфіналі чемпіонату Румунії з баскетболу
«Будучность» Ковляра пробилась до півфіналу баскетбольної Адріатичної ліги
«Будучность» Ковляра пробилась до півфіналу баскетбольної Адріатичної ліги
Лідер збірної Іспанії відсвяткував титул із прапором Палестини
Лідер збірної Іспанії відсвяткував титул із прапором Палестини
Культовий воротар оцінив можливе повернення Моурінью в «Реал»
Культовий воротар оцінив можливе повернення Моурінью в «Реал»
Ломаченко вже восени може відновити професійну кар'єру
Ломаченко вже восени може відновити професійну кар'єру
Боровся з онкологією. Пішов з життя ексгравець НБА
Боровся з онкологією. Пішов з життя ексгравець НБА

Новини

В Україні дощитиме: погода на 13 травня
Сьогодні, 05:59
Обмін полоненими. Лубінець пояснив затримку
Вчора, 20:57
Угорщина отримала новий уряд: хто увійшов до команди Петера Мадяра
Вчора, 18:04
Міноборони впровадило ШІ в аналіз повітряних атак і удари вглиб РФ
Вчора, 16:44
В Україні дощитиме: погода на 12 травня
Вчора, 05:59
Український паспорт за спрощеною схемою: Кабмін розширив перелік країн
11 травня, 20:02

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua