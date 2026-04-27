Салах імовірно провів останній матч у кар'єрі за «Ліверпуль»

фото: Reuters

Єгиптянин пропустить залишок кампанії у Прем'єр-лізі

Нападник англійського «Ліверпуля» Мохамед Салах вибув до кінця сезону. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Вінгер зазнав травми в поєдинку проти лондонського «Крістал Пелас» (3:1). Директор збірної Єгипту Ібрагім Хасан розкрив діагноз співвітчизника – розрив підколінного сухожилля. Відновлення ветерана займе чотири тижні.

Салах встигне повернутися до Чемпіонату світу 2026. Однак, у футболці «Ліверпуля» він, вочевидь, вже зіграв останній матч. Фінальний тур англійської Прем'єр-ліги запланований на 24 травня.

Раніше «червоні» та Салах анонсували, що нинішній сезон буде останнім для єгиптянина на «Енфілді». Влітку він стане вільним агентом. Інтерес до нападника проявляють клуби зі США та Саудівської Аравії.

Спадщина Мохамеда Салаха в «Ліверпулі»

Єгиптянин перебрався на «Енфілд» у 2017 році. Італійська «Рома» отримала за нападника 42 млн євро.

У першому же сезоні Салах став найкращим бомбардиром чемпіонату Англії. Згодом таке досягнення встановив ще тричі. На другий рік він виграв із «Ліверпулем» Лігу чемпіонів, а на третій – Прем'єр-лігу.

Загалом у колекції трофеїв Салаха в Англії два титули АПЛ, Кубок Англії, Кубок англійської ліги, Суперкубок Англії, Суперкубок УЄФА та трофей Клубного чемпіонату світу 2019 року. Двічі він був визнаний футболістом сезону Прем'єр-ліги.

Зрештою, на цей момент за плечима Салаха 440 матчів за «Ліверпуль». До свого активу він записав 257 голів і 122 результативні передачі. У списку бомбардирів «червоних» усіх часів єгиптянин поступається лише валлійському нападнику Іану Рашу (339 м'ячів) і англійцю Роджеру Ганту (280).

Збірна Єгипту на ЧС-2026

Поїздці Салаха на Мундіаль наразі нічого не загрожує. Прийдешній турнір стане для нього другим після Чемпіонату світу 2018 року.

Єгипет потрапив до групи G. Там суперниками «фараонів» будуть збірні Бельгії, Ірану то Нової Зеландії. Перший матч – 15 червня проти бельгійців у Сіетлі.

До слова, оборонець мадридського «Реала» Едер Мілітан пропустить ЧС-2026 через рецидив ушкодження. Лікарі з'ясували, що в бразильця розійшовся рубець від попередньої м'язової травми. Як наслідок, йому доведеться лягти під ніж хірурга.

Нагадаємо, екскерманич «Реала» очолив збірну Гани перед Мундіалем-2026. Замість місцевого фахівця Отто Аддо чорних зірок на турніру повезе Карлуш Кейруш. Португалець брав участь в Кубку світу з рідною збірною та Іраном.

