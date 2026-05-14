Жозе Моурінью опинився на півшляху в Мадрид

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Лісабонська «Бенфіка» підстрахувалася на випадок відходу Жозе Моурінью з посади керманича команди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Record.

Інтерес до «Особливого» приписують мадридському «Реалу». Королівському клубу в разі запрошення Моурінью доведеться виплатити «орлам» відступні. Сума компенсація передбачена в контракті фахівця – 7 млн євро.

Водночас пункт із розміром відступних залишається непостійним. Цю опцію у контракті Моурінью зацікавлені клуби можуть активувати лише впродовж 10 днів після фіналу сезону. В інші періоди їм доведеться вести перемовини з «Бенфікою» щодо суми компенсації.

У графіку португальського гранда до кінця кампанії залишився один матч. Команда Моурінью протистоятиме «Ешторілу» в останньому турі Прімейри. Поєдинок запланований на суботу, 16 травня.

До слова, півзахисник «Реала» Браїм Діас отримав варіант повернення в чемпіонат Італії. Марокканець став одним із потенційних підсилень туринського «Ювентуса». Серед переваг – досвід виступів у Серії A за «Мілан».

Нагадаємо, культовий воротар Ікер Касільяс оцінив можливе повернення Жозе Моурінью в Королівський клуб. Експідопічний португальця не в захваті від потенційного призначення тренера в «Реал». Вони мали напружені взаємини під час першої каденції Моурінью в Мадриді.