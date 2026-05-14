Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Реал» заплатить «Бенфіці» солідні відступні в разі призначення Моурінью

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
«Реал» заплатить «Бенфіці» солідні відступні в разі призначення Моурінью
Жозе Моурінью опинився на півшляху в Мадрид
фото: Reuters
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Лісабонська «Бенфіка» підстрахувалася на випадок відходу Жозе Моурінью з посади керманича команди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Record.

Інтерес до «Особливого» приписують мадридському «Реалу». Королівському клубу в разі запрошення Моурінью доведеться виплатити «орлам» відступні. Сума компенсація передбачена в контракті фахівця – 7 млн євро.

Водночас пункт із розміром відступних залишається непостійним. Цю опцію у контракті Моурінью зацікавлені клуби можуть активувати лише впродовж 10 днів після фіналу сезону. В інші періоди їм доведеться вести перемовини з «Бенфікою» щодо суми компенсації.

У графіку португальського гранда до кінця кампанії залишився один матч. Команда Моурінью протистоятиме «Ешторілу» в останньому турі Прімейри. Поєдинок запланований на суботу, 16 травня.

До слова, півзахисник «Реала» Браїм Діас отримав варіант повернення в чемпіонат Італії. Марокканець став одним із потенційних підсилень туринського «Ювентуса». Серед переваг – досвід виступів у Серії A за «Мілан».

Нагадаємо, культовий воротар Ікер Касільяс оцінив можливе повернення Жозе Моурінью в Королівський клуб. Експідопічний португальця не в захваті від потенційного призначення тренера в «Реал». Вони мали напружені взаємини під час першої каденції Моурінью в Мадриді.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Бенфіка Жозе Моурінью ФК Реал (Мадрид)

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Джанлука Престіанні не ображав Вінісіуса Жуніора на расистському ґрунті
Расизму не було. УЄФА покарала Престіанні з «Бенфіки» за образи Вінісіуса
24 квiтня, 18:56
Жозе Моурінью не поспішає з кар'єрними рішеннями
Моурінью зберіг інтригу щодо власного майбутнього на фоні чуток про «Реал»
25 квiтня, 21:44
Крістіан Ківу достроково став чемпіоном
Тренер-чемпіон Італії повторив два досягнення Моурінью
4 травня, 10:29
Георгій Судаков розчарував керівництво столичного гранда
«Бенфіка» розгляне продаж Судакова заради лідера конкурента – ЗМІ
7 травня, 18:27
Ікер Касільяс не хотів би другого призначення Жозе Моурінью
Культовий воротар оцінив можливе повернення Моурінью в «Реал»
Вчора, 10:18
Андрій Лунін опинився на лікарняному
Лунін не потрапив до заявки «Реала» на прийдешній матч: відома причина
Сьогодні, 18:28

Новини

Анчелотті офіційно продовжив контракт зі збірною Бразилії
Анчелотті офіційно продовжив контракт зі збірною Бразилії
«Реал» заплатить «Бенфіці» солідні відступні в разі призначення Моурінью
«Реал» заплатить «Бенфіці» солідні відступні в разі призначення Моурінью
Чемпіони світу Пірло і Матерацці відвідають суперфінал Кубка Росії з футболу
Чемпіони світу Пірло і Матерацці відвідають суперфінал Кубка Росії з футболу
Ястремська з реваншем пробилася в півфінал Parma Open
Ястремська з реваншем пробилася в півфінал Parma Open
Лунін не потрапив до заявки «Реала» на прийдешній матч: відома причина
Лунін не потрапив до заявки «Реала» на прийдешній матч: відома причина
Балканська збірна оголосила фінальну заявку на Чемпіонат світу 2026
Балканська збірна оголосила фінальну заявку на Чемпіонат світу 2026

Новини

В Україні дощі, грози: погода на 14 травня
Сьогодні, 05:59
Міністр енергетики США заявив, що Іран близький до створення ядерної зброї
Сьогодні, 01:29
Розпад урядової коаліції у Латвії: у ситуацію втрутився президент країни
Вчора, 21:49
Палата представників США зібрала голоси, щоб винести на голосування допомогу Україні
Вчора, 21:27
В Україні дощитиме: погода на 13 травня
Вчора, 05:59
Обмін полоненими. Лубінець пояснив затримку
12 травня, 20:57

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua