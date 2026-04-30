Чи витримають трибуни? Чемпіонат світу 2026 отримав заявки на пів мільйона квитків

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Мундіаль у Північній Америці має повалити низку рекордів футболу
фото: FIFA

Вболівальники не втрачають оптимізму потрапити на турнір навіть попри перевищення місткості стадіонів

Попит на квитки до майбутнього Чемпіонату світу з футболу 2026 року, який прийматимуть США, Канада та Мексика, досяг історичного максимуму, продемонструвавши шалений інтерес з боку вболівальників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Рекордна активність вболівальників

Президент ФІФА Джанні Інфантіно під час Конгресу організації офіційно підтвердив, що кількість заявок на квитки вже сягнула неймовірної позначки у 500 мільйонів, що вдесятеро перевищує сумарні показники двох попередніх мундіалів. Станом на кінець квітня 2026 року було реалізовано понад п'ять мільйонів квитків, що дозволяє турніру впевнено претендувати на подолання рекорду сумарної відвідуваності у 3,5 мільйона глядачів, встановленого ще у 1994-му. Організатори зазначають, що вже розпродано фактично 100% випущеного на ринок інвентарю, що становить близько 90% від загальної кількості доступних місць на стадіонах.

Останній шанс потрапити на турнір

З огляду на такий колосальний ажіотаж, ФІФА розпочала фазу продажів «останньої хвилини», відкривши доступ до квитків на всі 104 матчі турніру на офіційному сайті за принципом живої черги. Квитки доступні в різних категоріях, від стандартних до місць у перших рядах, при цьому організатори наголошують на важливості використання лише офіційних ресурсів для уникнення шахрайства. Для зручності вболівальників також запущено офіційну платформу перепродажу та обміну, де власники квитків, які не зможуть відвідати гру, можуть безпечно продати їх іншим фанатам. Крім того, для тих, хто шукає преміальний рівень комфорту, доступні пакети гостинності, що включають вишукане обслуговування та найкращі місця на аренах.

Окрему увагу ФІФА приділяє логістичним аспектам: оскільки наявність квитка не гарантує автоматичного права на в'їзд, вболівальникам наполегливо рекомендують заздалегідь оформлювати візи до країн-господарок, зокрема користуючись пріоритетною системою запису FIFA Pass для поїздок до США. 

Нагадаємо, що Канада додатково виділить понад $100 млн на безпеку матчів Чемпіонату світу. 

Теги: чемпіонат світу ФІФА НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026

Читайте також

Ешлі Янг мав неймовірно насичену кар'єру
Колишній півзахисник збірної Англії анонсував завершення кар'єри
Сьогодні, 17:59
Юго Льоріс не виступав за «триколірних» понад три роки
Чемпіон світу-2018 готовий до сенсаційного повернення у збірну Франції
28 квiтня, 15:26
Жозе Моурінью не поспішає з кар'єрними рішеннями
Моурінью зберіг інтригу щодо власного майбутнього на фоні чуток про «Реал»
25 квiтня, 21:44
«Хлібороби» прагнуть легко заповнити трибуни в робочий день
Середняк Прем'єр-ліги продаватиме квитки на матч за 1 гривню
21 квiтня, 17:18
Ентоні Гордон матиме нагоду створити зв'язку з Гаррі Кейном
Нападник збірної Англії відкритий до переходу в «Баварію» – інсайдер
20 квiтня, 15:26
Нове правило офсайдів запропонував відомий тренер Арсен Венгер
У Канаді відбувся перший випадок взяття воріт за новим правилом офсайду
19 квiтня, 17:53
Нова генерація португальців орієнтуватиметься на Бернарду Сілву
Капітан «Манчестер Сіті» встановив національний рекорд у чемпіонаті Англії
13 квiтня, 13:49
Альваро Арбелоа підтягнув Тіаго Пітарча до основної команди
Юний хавбек «Реала» побив рекорд легендарного Рауля
8 квiтня, 18:19
Роман Абрамовіч вирішив зрівняти українців і росіян
Абрамовіч заснував новий благодійний фонд на гроші з продажу «Челсі» – ЗМІ
8 квiтня, 14:30

Іран візьме участь у Чемпіонаті світу з футболу у США – ФІФА
Іран візьме участь у Чемпіонаті світу з футболу у США – ФІФА
Колишній лідер збірної Норвегії незадоволений втратою місця у складі: деталі скандалу
Колишній лідер збірної Норвегії незадоволений втратою місця у складі: деталі скандалу
Чи витримають трибуни? Чемпіонат світу 2026 отримав заявки на пів мільйона квитків
Чи витримають трибуни? Чемпіонат світу 2026 отримав заявки на пів мільйона квитків
«Барселона» отримала дешеву альтернативу зірці чемпіонату Італії – ЗМІ
«Барселона» отримала дешеву альтернативу зірці чемпіонату Італії – ЗМІ
Визначився переможець баскетбольної Суперліги
Визначився переможець баскетбольної Суперліги
«Шахтар» оголосив склад на півфінал Ліги конференцій проти «Крістал Пелас»
«Шахтар» оголосив склад на півфінал Ліги конференцій проти «Крістал Пелас»

Новини

Оператори заблокували 100 тис. спам-номерів: як поскаржитись на надокучливі дзвінки
Сьогодні, 20:01
Колишній півзахисник збірної Англії анонсував завершення кар'єри
Сьогодні, 17:59
Володар «Золотого м'яча» став гравцем тижня у Лізі чемпіонів
Сьогодні, 17:30
Плейоф Ліги конференцій. «Орли» проти «Шахтаря»: досьє на англійський «Крістал Пелас»
Сьогодні, 10:45
День прикордонника України: історія свята, яскраві листівки, вітання у віршах та прозі
Сьогодні, 06:45
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 03:28

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
