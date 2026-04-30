Чи витримають трибуни? Чемпіонат світу 2026 отримав заявки на пів мільйона квитків

Вболівальники не втрачають оптимізму потрапити на турнір навіть попри перевищення місткості стадіонів

Попит на квитки до майбутнього Чемпіонату світу з футболу 2026 року, який прийматимуть США, Канада та Мексика, досяг історичного максимуму, продемонструвавши шалений інтерес з боку вболівальників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Рекордна активність вболівальників

Президент ФІФА Джанні Інфантіно під час Конгресу організації офіційно підтвердив, що кількість заявок на квитки вже сягнула неймовірної позначки у 500 мільйонів, що вдесятеро перевищує сумарні показники двох попередніх мундіалів. Станом на кінець квітня 2026 року було реалізовано понад п'ять мільйонів квитків, що дозволяє турніру впевнено претендувати на подолання рекорду сумарної відвідуваності у 3,5 мільйона глядачів, встановленого ще у 1994-му. Організатори зазначають, що вже розпродано фактично 100% випущеного на ринок інвентарю, що становить близько 90% від загальної кількості доступних місць на стадіонах.

Останній шанс потрапити на турнір

З огляду на такий колосальний ажіотаж, ФІФА розпочала фазу продажів «останньої хвилини», відкривши доступ до квитків на всі 104 матчі турніру на офіційному сайті за принципом живої черги. Квитки доступні в різних категоріях, від стандартних до місць у перших рядах, при цьому організатори наголошують на важливості використання лише офіційних ресурсів для уникнення шахрайства. Для зручності вболівальників також запущено офіційну платформу перепродажу та обміну, де власники квитків, які не зможуть відвідати гру, можуть безпечно продати їх іншим фанатам. Крім того, для тих, хто шукає преміальний рівень комфорту, доступні пакети гостинності, що включають вишукане обслуговування та найкращі місця на аренах.

Окрему увагу ФІФА приділяє логістичним аспектам: оскільки наявність квитка не гарантує автоматичного права на в'їзд, вболівальникам наполегливо рекомендують заздалегідь оформлювати візи до країн-господарок, зокрема користуючись пріоритетною системою запису FIFA Pass для поїздок до США.

Нагадаємо, що Канада додатково виділить понад $100 млн на безпеку матчів Чемпіонату світу.