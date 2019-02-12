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    Дружина екс-гравця збірної України звинувачує футболіста в намірі підпалити її будинок

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    Зоряна попросила допомоги у своїх друзів - Дружина екс-гравця збірної України звинувачує футболіста в намірі підпалити її будинок
    Зоряна попросила допомоги у своїх друзів
    KP.UA

    І каже, що їхні діти не від нього

    Колишня дружина екс-гравця збірної України Дениса Олійника Зоряна написала на своїй сторінці в Facebook, що отримала подарунки «сумнівного характеру» і попросила допомоги у своїх підписників.

    Через дві години Зоряна Олійник видалила пост.

    На наступний день вже сам Денис опублікував фрагмент переписки з колишньою дружиною, в якій вона написала, що Олійник не є батьком їхніх дітей.

    Нагадаємо, що раніше Алієв побажав своїй колишній дружині жити на смітнику

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