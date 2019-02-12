Дружина екс-гравця збірної України звинувачує футболіста в намірі підпалити її будинок



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Зоряна попросила допомоги у своїх друзів KP.UA

І каже, що їхні діти не від нього

Колишня дружина екс-гравця збірної України Дениса Олійника Зоряна написала на своїй сторінці в Facebook, що отримала подарунки «сумнівного характеру» і попросила допомоги у своїх підписників.



Через дві години Зоряна Олійник видалила пост.

На наступний день вже сам Денис опублікував фрагмент переписки з колишньою дружиною, в якій вона написала, що Олійник не є батьком їхніх дітей.

Нагадаємо, що раніше Алієв побажав своїй колишній дружині жити на смітнику