Дружина екс-гравця збірної України звинувачує футболіста в намірі підпалити її будинок
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Зоряна попросила допомоги у своїх друзів
KP.UA
І каже, що їхні діти не від нього
Колишня дружина екс-гравця збірної України Дениса Олійника Зоряна написала на своїй сторінці в Facebook, що отримала подарунки «сумнівного характеру» і попросила допомоги у своїх підписників.
Через дві години Зоряна Олійник видалила пост.
На наступний день вже сам Денис опублікував фрагмент переписки з колишньою дружиною, в якій вона написала, що Олійник не є батьком їхніх дітей.
Нагадаємо, що раніше Алієв побажав своїй колишній дружині жити на смітнику