Дружина відправила чоловіка у в'язницю на п'ять років за крадіжку грошей для придбання англійського клубу
- Сьогодні, 12:51
-
Розсилка
Жінка відкрила депозит у банку в 2009 році, але запідозрила недобре, коли зрозуміла, що не отримує відсотки
В Англії на п'ять років засуджено чоловіка, який вкрав з рахунків своєї дружини п'ять мільйонів фунтів.
Британець хотів витратити ці гроші на придбання англійського клубу «Портсмут».
Жінка відкрила депозит у банку в 2009 році, але запідозрила недобре, коли зрозуміла, що не отримує відсотки.
В результаті з'ясувалося, що її 39-річний чоловік вивів гроші на свій рахунок, щоб придбати «Портсмут».
«Помпеї» тоді ще виступали в АПЛ, але мали серйозні фінансові проблеми і готувалися до введення зовнішнього управління.
Зараз «Портсмут» виступає в третьому англійському дивізіоні - лізі 1.
«Портсмут» двічі вигравав Чемпіонат Англії з футболу в 1949, 1950 і Кубок Англії, останній раз в 2008, обігравши в фіналі валлійський «Кардіфф Сіті».
Принциповим суперником «Портсмута» є клуб «Саутгемптон».
«Портсмут» є найуспішнішим в історії південним клубом Англії за межами Лондона.
У 2003-2010 роках виступав в Прем'єр-лізі. У сезоні 2009/10 клуб зайняв останнє місце в Прем'єр-лізі і вилетів в Чемпіонат Футбольної ліги.
По ходу сезону був визнаний банкрутом, ставши першим клубом-банкрутом в історії Прем'єр-ліги; в зв'язку з фінансовою неспроможністю та введенням зовнішнього управління з клубу було знято 9 очок.
Станом на початок травня 2010 року, борги клубу складають 135 млн фунтів стерлінгів (за іншими даними, 138 млн).
10 квітня 2013 року «Портсмут» офіційно перейшов в руки об'єднання вболівальників Portsmouth Supporters Trust. Сума угоди - три мільйони фунтів стерлінгів.
Джерело: Sports.ru