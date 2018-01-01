Дружина відправила чоловіка у в'язницю на п'ять років за крадіжку грошей для придбання англійського клубу

Жінка відкрила депозит у банку в 2009 році, але запідозрила недобре, коли зрозуміла, що не отримує відсотки

В Англії на п'ять років засуджено чоловіка, який вкрав з рахунків своєї дружини п'ять мільйонів фунтів. Британець хотів витратити ці гроші на придбання англійського клубу «Портсмут». Жінка відкрила депозит у банку в 2009 році, але запідозрила недобре, коли зрозуміла, що не отримує відсотки. В результаті з'ясувалося, що її 39-річний



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Фото: Getty Images

Жінка відкрила депозит у банку в 2009 році, але запідозрила недобре, коли зрозуміла, що не отримує відсотки

В Англії на п'ять років засуджено чоловіка, який вкрав з рахунків своєї дружини п'ять мільйонів фунтів.

Британець хотів витратити ці гроші на придбання англійського клубу «Портсмут».

Жінка відкрила депозит у банку в 2009 році, але запідозрила недобре, коли зрозуміла, що не отримує відсотки.

В результаті з'ясувалося, що її 39-річний чоловік вивів гроші на свій рахунок, щоб придбати «Портсмут».

«Помпеї» тоді ще виступали в АПЛ, але мали серйозні фінансові проблеми і готувалися до введення зовнішнього управління.

Зараз «Портсмут» виступає в третьому англійському дивізіоні - лізі 1.

«Портсмут» двічі вигравав Чемпіонат Англії з футболу в 1949, 1950 і Кубок Англії, останній раз в 2008, обігравши в фіналі валлійський «Кардіфф Сіті».

Принциповим суперником «Портсмута» є клуб «Саутгемптон».

«Портсмут» є найуспішнішим в історії південним клубом Англії за межами Лондона.

У 2003-2010 роках виступав в Прем'єр-лізі. У сезоні 2009/10 клуб зайняв останнє місце в Прем'єр-лізі і вилетів в Чемпіонат Футбольної ліги.

По ходу сезону був визнаний банкрутом, ставши першим клубом-банкрутом в історії Прем'єр-ліги; в зв'язку з фінансовою неспроможністю та введенням зовнішнього управління з клубу було знято 9 очок.

Станом на початок травня 2010 року, борги клубу складають 135 млн фунтів стерлінгів (за іншими даними, 138 млн).

10 квітня 2013 року «Портсмут» офіційно перейшов в руки об'єднання вболівальників Portsmouth Supporters Trust. Сума угоди - три мільйони фунтів стерлінгів.

Джерело: Sports.ru