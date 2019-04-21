Легенда київського «Динамо» готовий захищати Україну з автоматом в руках (відео)



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Олександр Шовковський espreso.tv

Про це повідомив колишній воротар команди Олександр Шовковський

Колишній воротар київського «Динамо», асистент головного тренера збірної України Олександр Шовковський готовий за потреби зі зброєю захищати Україну. Про це колишній футболіст розповів у ток-шоу «Рандеву» з Яніною Соколовою на 5 каналі.

«Чи пішов би на війну за необхідності? А хіба є вибір? Потрібно розуміти обставини. Можливо, зараз я тут можу більше користі принести. Та якщо будуть інші обставини, інакше на них дивитимуся. Якщо російські війська ввійдуть в Україну, чи піде Шовковський зі зброєю захищати Україну? Так, а чому ні?» - повідомив футболіст.

Олександр Шовковський в «Рандеву» з Яніною Соколовою

Нагадаємо, Олександр Шовковський 23 роки виступав у складі виключно київського «Динамо».