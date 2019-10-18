Два футболісти «Барселони» підтримали місцевий страйк



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Дембеле та Піке підримують сепаратистські настрої в Барселоні Твіттер

Захисник Жерар Піке та нападник Усман Дембеле перенесли час тренування

Захисник «Барселони» Жерар Піке та нападник команди Усман Дембеле підтримали місцевий страйк. Вони перенесли час тренування за п’ятниці на суботу, інформує AS.

Втім Піке та Дембеле мають пропустити наступний матч чемпіонату Іспанії 19 жовтня проти «Ейбара» через дискваліфікацію. У захисника перебір попереджень, а форвард заробив вилучення у останньому поєдинку.

Раніше через масові протести в Барселоні поєдинок іспанського чемпіонату «Барселона» - «Реал» перенесли на грудень.

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Акції протесту в Барселоні почалися після оголошення судових вироків місцевим політикам, які виступають за відокремлення Каталонії від Іспанії та намагалися провести відповідний референдум.