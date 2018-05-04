Двох футболістів збірної Росії взято під посилений допінг-контроль перед ЧС-2018

У спеціальну систему потрапили Георгій Джикія й Олександр Кокорін

Двоє російських футболістів взяті під посилений допінг-контроль перед Чемпіонатом світу-2018. Про це стверджує телеграм-канал «Мутко против». За інформацією джерела, ними стали захисник «Спартака» Георгій Джикія та нападник «Зеніту» Олександр Кокорін. Вони включені у систему ADAMS і повинні кожен день надавати



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Олександр Кокорін (праворуч) і Георгій Джикія. Фото «СЭ»

У спеціальну систему потрапили Георгій Джикія й Олександр Кокорін

Двоє російських футболістів взяті під посилений допінг-контроль перед Чемпіонатом світу-2018.

Про це стверджує телеграм-канал «Мутко против».

За інформацією джерела, ними стали захисник «Спартака» Георгій Джикія та нападник «Зеніту» Олександр Кокорін.

Вони включені у систему ADAMS і повинні кожен день надавати дані про препарати, які використовують.

У систему ADAMS довільно включають футболістів, які повинні найближчим часом взяти участь у великих змаганнях. Усі дані щодо них безпосередньо відправляються у Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA).

Раніше у подібну систему контролю включили ще п'ятьох інших кандидатів у збірну: Віктора Васіна, Кирила Панченка, Олександра Ташаєва, Олександра Беленова та Дмитра Стоцького.

Джикія, Кокорін і Васін практично не мають шансів поїхати на Чемпіонат світу-2018.

Футболісти отримали травми хрестоподібних зв'язок і, швидше за все, не встигнуть відновитися до турніру.

Джерело: Спорт-Экспресс