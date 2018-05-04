Двох футболістів збірної Росії взято під посилений допінг-контроль перед ЧС-2018
- Сьогодні, 14:39
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У спеціальну систему потрапили Георгій Джикія й Олександр Кокорін
Двоє російських футболістів взяті під посилений допінг-контроль перед Чемпіонатом світу-2018.
Про це стверджує телеграм-канал «Мутко против».
За інформацією джерела, ними стали захисник «Спартака» Георгій Джикія та нападник «Зеніту» Олександр Кокорін.
Вони включені у систему ADAMS і повинні кожен день надавати дані про препарати, які використовують.
У систему ADAMS довільно включають футболістів, які повинні найближчим часом взяти участь у великих змаганнях. Усі дані щодо них безпосередньо відправляються у Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA).
Раніше у подібну систему контролю включили ще п'ятьох інших кандидатів у збірну: Віктора Васіна, Кирила Панченка, Олександра Ташаєва, Олександра Беленова та Дмитра Стоцького.
Джикія, Кокорін і Васін практично не мають шансів поїхати на Чемпіонат світу-2018.
Футболісти отримали травми хрестоподібних зв'язок і, швидше за все, не встигнуть відновитися до турніру.
Джерело: Спорт-Экспресс