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    Двох футболістів збірної Росії взято під посилений допінг-контроль перед ЧС-2018

    У спеціальну систему потрапили Георгій Джикія й Олександр Кокорін
    Двоє російських футболістів взяті під посилений допінг-контроль перед Чемпіонатом світу-2018. Про це стверджує телеграм-канал «Мутко против». За інформацією джерела, ними стали захисник «Спартака» Георгій Джикія та нападник «Зеніту» Олександр Кокорін. Вони включені у систему ADAMS і повинні кожен день надавати
    • Сьогодні, 14:39
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    Олександр Кокорін (праворуч) і Георгій Джикія. Фото &laquo;СЭ&raquo;
    Олександр Кокорін (праворуч) і Георгій Джикія. Фото «СЭ»

    У спеціальну систему потрапили Георгій Джикія й Олександр Кокорін

    Двоє російських футболістів взяті під посилений допінг-контроль перед Чемпіонатом світу-2018.

    Про це стверджує телеграм-канал «Мутко против».

    За інформацією джерела, ними стали захисник «Спартака» Георгій Джикія та нападник «Зеніту» Олександр Кокорін.

    Вони включені у систему ADAMS і повинні кожен день надавати дані про препарати, які використовують.

    У систему ADAMS довільно включають футболістів, які повинні найближчим часом взяти участь у великих змаганнях. Усі дані щодо них безпосередньо відправляються у Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA).

    Раніше у подібну систему контролю включили ще п'ятьох інших кандидатів у збірну: Віктора Васіна, Кирила Панченка, Олександра Ташаєва, Олександра Беленова та Дмитра Стоцького.

    Джикія, Кокорін і Васін практично не мають шансів поїхати на Чемпіонат світу-2018.

    Футболісти отримали травми хрестоподібних зв'язок і, швидше за все, не встигнуть відновитися до турніру.

    Джерело: Спорт-Экспресс

    Росія НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу WADA ЧС-2018
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