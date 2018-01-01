Двоє українців Головащенко та Кучер можуть зустрітися у бою за титул чемпіона світу

Станеться це у тому випадку, якщо Кучер поб'є Кевіна Лерену

Український тяж (до 90,7 кг) Роман Головащенко (19-1, 17 КО) наступний поєдинок проведе за титул за версією IBO. Про це повідомляє BoxingTalk. 3 березня у Кемптон-Парку (ПАР) чинний чемпіон IBO, місцевий боксер Кевін Лерена (19-1, 9 КО) проведе захист титулу в бою з екс-чемпіоном Європи, українцем Дмитром Кучером (24-2-1 , 18 КО). Переможець бою



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Роман Головащенко

Станеться це у тому випадку, якщо Кучер поб'є Кевіна Лерену

Український тяж (до 90,7 кг) Роман Головащенко (19-1, 17 КО) наступний поєдинок проведе за титул за версією IBO.

Про це повідомляє BoxingTalk.

3 березня у Кемптон-Парку (ПАР) чинний чемпіон IBO, місцевий боксер Кевін Лерена (19-1, 9 КО) проведе захист титулу в бою з екс-чемпіоном Європи, українцем Дмитром Кучером (24-2-1 , 18 КО).

Переможець бою Лерена - Кучер відправиться в Азербайджан, де і відбудеться бій з Головащенком, стверджує джерело, посилаючись на слова промоутера Лерени Родні Бермана (Golden Gloves Promotions).

«У Golden Gloves ми постійно намагаємося дивувати, діяти непересічно, - розповідає промоутер. - Азербайджан – прекрасна, дивовижна країна. Очікую, що 3 березня Лерена переможе. Очікую, що уболівальникам Азербайджану сподобається його стиль боксування, його швидкість. Небагато представників ПАР боролися на рингах Східної Європи, це відмінний шанс для Лерени показати себе».

Поєдинок проти Кучера – дебютний захист титулу південноафриканським чемпіоном. У попередньому поєдинку Лерена взяв вакантний титул у бою з конголезцем Йоурі Каленгою (23-4, 16 КО), здобувши перемогу роздільним суддівським рішенням.

Джерело: vringe.com