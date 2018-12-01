Роналду пропустить церемонію вручення «Золотого м'яча»?



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Кріштіану Роналду Фото взяте з сайту segodnya.ua

Португалець продовжує ігнорувати заходи, де нагороджують не його

Італійський журналіст Алессандро Альчато повідомив, що півзахисник «Реалу» і збірної Хорватії Лука Модрич отримає «Золотий м'яч» цього року.

Нападник «Ювентуса» і збірної Португалії Кріштіану Роналду зайняв у голосуванні друге місце. Він не приїде на церемонію вручення нагороди, пише Альчато.

Третє місце зайняв форвард «Атлетико» і збірної Франції Антуан Грізманн, який, ймовірно, також не відвідає захід.

Нападник «ПСЖ» та збірної Франції Кіліан Мбаппе отримає приз «Копа» як найкращий молодий (до 21 року) гравець року.

Вручення премії, яку щороку присуджує журнал France Football, відбудеться у Парижі 3 грудня.

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Джерело: Tribuna.com