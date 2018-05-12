  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Джиро-2018. Беннетт виграв сьомий етап

    • Сьогодні, 09:01
    • Розсилка
    Сем Беннетт. Фото: Getty Images
    Сем Беннетт. Фото: Getty Images

    У загальному заліку істотних змін не відбулося

    Після трьох поспіль складних по рельєфу етапів багатоденкм «Джиро-д-Італії» гонщики повернулися на рівнинну місцевість, і на перші ролі знову вийшли спринтери.

    Після двох поспіль спринтерських перемог (другий і третій етапи) Елія Вівіані став другим на сьомому етапі - його випередив Сем Беннетт. У загальному заліку істотних змін не відбулося.

    Giro d'Italia-2018

    Сьомий етап

    1. Сем Беннетт (Ірландія, Bora-Hansgrohe) - 3:45:27
    2. Елія Вівіані (Італія, Quick Step)
    3. Нікколо Боніфаціо (Італія, Bahrain-Merida)
    4. Саша Модоло (Італія, EF Education First-Drapac)
    5. Данні Ван Поппель (Голландія, LottoNL-Jumbo)
    6. Якуб Маречко (Італія, Wilier Triestina-Selle Italia)

    Загальний залік:

    1. Саймон Єйтс (Великобританія, Mitchelton-Scott) - 26:31:30
    2. Том Дюмулен (Голландія, Sunweb) + 0:16
    3. Естебан Чавес (Колумбія, Mitchelton-Scott) + 0:26
    4. Доменіко Поццовіво (Італія, Bahrain-Merida) + 0:43
    5. Тібо Піно (Франція, Groupama-FDJ) + 0:45

    Джерело: sport.ua

    велогонка Велоспорт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ