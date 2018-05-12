Джиро-2018. Беннетт виграв сьомий етап
- Сьогодні, 09:01
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У загальному заліку істотних змін не відбулося
Після трьох поспіль складних по рельєфу етапів багатоденкм «Джиро-д-Італії» гонщики повернулися на рівнинну місцевість, і на перші ролі знову вийшли спринтери.
Після двох поспіль спринтерських перемог (другий і третій етапи) Елія Вівіані став другим на сьомому етапі - його випередив Сем Беннетт. У загальному заліку істотних змін не відбулося.
Giro d'Italia-2018
Сьомий етап
1. Сем Беннетт (Ірландія, Bora-Hansgrohe) - 3:45:27
2. Елія Вівіані (Італія, Quick Step)
3. Нікколо Боніфаціо (Італія, Bahrain-Merida)
4. Саша Модоло (Італія, EF Education First-Drapac)
5. Данні Ван Поппель (Голландія, LottoNL-Jumbo)
6. Якуб Маречко (Італія, Wilier Triestina-Selle Italia)
Загальний залік:
1. Саймон Єйтс (Великобританія, Mitchelton-Scott) - 26:31:30
2. Том Дюмулен (Голландія, Sunweb) + 0:16
3. Естебан Чавес (Колумбія, Mitchelton-Scott) + 0:26
4. Доменіко Поццовіво (Італія, Bahrain-Merida) + 0:43
5. Тібо Піно (Франція, Groupama-FDJ) + 0:45
Джерело: sport.ua