Джиро-2018. Беннетт виграв сьомий етап

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Сем Беннетт. Фото: Getty Images

У загальному заліку істотних змін не відбулося

Після трьох поспіль складних по рельєфу етапів багатоденкм «Джиро-д-Італії» гонщики повернулися на рівнинну місцевість, і на перші ролі знову вийшли спринтери.

Після двох поспіль спринтерських перемог (другий і третій етапи) Елія Вівіані став другим на сьомому етапі - його випередив Сем Беннетт. У загальному заліку істотних змін не відбулося.

Giro d'Italia-2018

Сьомий етап

1. Сем Беннетт (Ірландія, Bora-Hansgrohe) - 3:45:27

2. Елія Вівіані (Італія, Quick Step)

3. Нікколо Боніфаціо (Італія, Bahrain-Merida)

4. Саша Модоло (Італія, EF Education First-Drapac)

5. Данні Ван Поппель (Голландія, LottoNL-Jumbo)

6. Якуб Маречко (Італія, Wilier Triestina-Selle Italia)

Загальний залік:

1. Саймон Єйтс (Великобританія, Mitchelton-Scott) - 26:31:30

2. Том Дюмулен (Голландія, Sunweb) + 0:16

3. Естебан Чавес (Колумбія, Mitchelton-Scott) + 0:26

4. Доменіко Поццовіво (Італія, Bahrain-Merida) + 0:43

5. Тібо Піно (Франція, Groupama-FDJ) + 0:45

Джерело: sport.ua