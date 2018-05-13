Джиро-2018. Еквадорець вперше переміг на Гран Турі
- Сьогодні, 09:27
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Розсилка
Річард Карапас виграв 8-й етап «Джиро д'Італія»-2018
На восьмому етапі «Джиро д'Італія» гонщиків чекав гірський фініш на Монтеверджин ді Меркольяно. Несподівану перемогу завдяки пізній атаці здобув Річард Карапас, що дозволило йому піднятися на 8-е місце в загальному заліку.
22-річний еквадорець став першим в історії представником своєї країни, який виграв етап Гран Тура.
Giro d'Italia-2018
Восьмий етап
1. Річар Карапас (Еквадор, Movistar) - 5:11:35
2. Давід Формоло (Італія, Bora-Hansgrohe) + 0:07
3. Тібо Піно (Франція, Groupama-FDJ)
4. Енріко Баттальїн (Італія, LottoNL-Jumbo)
5. Саймон Єйтс (Великобританія, Mitchelton-Scott)
Загальний залік:
1. Саймон Єйтс (Великобританія, Mitchelton-Scott) - 31:43:12
2. Том Дюмулен (Голландія, Sunweb) + 0:16
3. Естебан Чавес (Колумбія, Mitchelton-Scott) + 0:26
4. Тібо Піно (Франція, Groupama-FDJ) + 0:41
5. Доменіко Поццовіво (Італія, Bahrain-Merida) + 0:43
Джерело: sport.ua