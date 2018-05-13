Джиро-2018. Саймон Єйтс виграв гірський етап

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Саймон Єйтс. Фото: cyclingnews.com

Гонщик «Скай» Кріс Фрум втратив значну кількість часу

Гонщик «Мітчелтон-Скотт» Саймон Єйтс був сильнішим за всіх в фініші на вершині Гран Сассо Д'Італія.

Перед фінальною гірської зв'язкою відрив з 14-ти велосипедистів мав перевагу понад 8 хвилин, але «Астана» задала нереальний темп і на пару з «Мітчелтон-Скотт» відіграла цей відрив за 3 кілометри до фінішу.

У розв'язці за участю генеральщиків сильнішим за всіх виявився лідер загального заліку Саймон Єйтс, а трійку замкнули Тібо Піно і Естебан Чавес. Знову «Мітчелтон-Скотт» в гірському фініші мали двох своїх лідерів в трійці кращих.

Гонщик «Скай» Кріс Фрум єдиний з серйозних претендентів на перемогу на Джиро втратив значну кількість часу. Британець програв лідеру одну хвилину.

Giro d'Italia-2018

Дев’ятий етап

1. Саймон Єйтс (Великобританія, Mitchelton-Scott) - 5:54:13

2. Тібо Піно (Франція, Groupama-FDJ)

3. Естебан Чавес (Колумбія, Mitchelton-Scott)

4. Доменіко Поззовіво (Італія, Bahrain-Merida) - +0: 04

5. Річард Карапас (Еквадор, Movistar Team)

Загальний залік:

1. Саймон Єйтс (Великобританія, Mitchelton-Scott) - 37:37:15

2. Естебан Чавес (Колумбія, Mitchelton-Scott) + 0:32

3. Том Дюмулен (Голландія, Sunweb) + 0:38

4. Тібо Піно (Франція, Groupama-FDJ) + 0:45

5. Доменіко Поццовіво (Італія, Bahrain-Merida) + 0:57

6. Річард Карапас (Еквадор, Movistar Team) + 1:20

7. Джордж Беннет (Нова Зеландія, LottoNL-Jumbo) + 1:33

8. Роан Денніс (Австралія, BMC Racing Team) + 2:05

9. Пелло Більбао (Іспанія, Astana Pro Team)

10. Майкл Вудс (Канада, EF Education First-Drapac p / b Cannondale) + 2:25