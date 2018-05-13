Джиро-2018. Саймон Єйтс виграв гірський етап
- Сьогодні, 22:11
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Розсилка
Гонщик «Скай» Кріс Фрум втратив значну кількість часу
Гонщик «Мітчелтон-Скотт» Саймон Єйтс був сильнішим за всіх в фініші на вершині Гран Сассо Д'Італія.
Перед фінальною гірської зв'язкою відрив з 14-ти велосипедистів мав перевагу понад 8 хвилин, але «Астана» задала нереальний темп і на пару з «Мітчелтон-Скотт» відіграла цей відрив за 3 кілометри до фінішу.
У розв'язці за участю генеральщиків сильнішим за всіх виявився лідер загального заліку Саймон Єйтс, а трійку замкнули Тібо Піно і Естебан Чавес. Знову «Мітчелтон-Скотт» в гірському фініші мали двох своїх лідерів в трійці кращих.
Гонщик «Скай» Кріс Фрум єдиний з серйозних претендентів на перемогу на Джиро втратив значну кількість часу. Британець програв лідеру одну хвилину.
Giro d'Italia-2018
Дев’ятий етап
1. Саймон Єйтс (Великобританія, Mitchelton-Scott) - 5:54:13
2. Тібо Піно (Франція, Groupama-FDJ)
3. Естебан Чавес (Колумбія, Mitchelton-Scott)
4. Доменіко Поззовіво (Італія, Bahrain-Merida) - +0: 04
5. Річард Карапас (Еквадор, Movistar Team)
Загальний залік:
1. Саймон Єйтс (Великобританія, Mitchelton-Scott) - 37:37:15
2. Естебан Чавес (Колумбія, Mitchelton-Scott) + 0:32
3. Том Дюмулен (Голландія, Sunweb) + 0:38
4. Тібо Піно (Франція, Groupama-FDJ) + 0:45
5. Доменіко Поццовіво (Італія, Bahrain-Merida) + 0:57
6. Річард Карапас (Еквадор, Movistar Team) + 1:20
7. Джордж Беннет (Нова Зеландія, LottoNL-Jumbo) + 1:33
8. Роан Денніс (Австралія, BMC Racing Team) + 2:05
9. Пелло Більбао (Іспанія, Astana Pro Team)
10. Майкл Вудс (Канада, EF Education First-Drapac p / b Cannondale) + 2:25