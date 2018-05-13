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    Джиро-2018. Саймон Єйтс виграв гірський етап

    • Сьогодні, 22:11
    • Розсилка
    Саймон Єйтс. Фото:&nbsp;cyclingnews.com
    Саймон Єйтс. Фото: cyclingnews.com

    Гонщик «Скай» Кріс Фрум втратив значну кількість часу

    Гонщик «Мітчелтон-Скотт» Саймон Єйтс був сильнішим за всіх в фініші на вершині Гран Сассо Д'Італія.

    Перед фінальною гірської зв'язкою відрив з 14-ти велосипедистів мав перевагу понад 8 хвилин, але «Астана» задала нереальний темп і на пару з «Мітчелтон-Скотт» відіграла цей відрив за 3 кілометри до фінішу.

    У розв'язці за участю генеральщиків сильнішим за всіх виявився лідер загального заліку Саймон Єйтс, а трійку замкнули Тібо Піно і Естебан Чавес. Знову «Мітчелтон-Скотт» в гірському фініші мали двох своїх лідерів в трійці кращих.

    Гонщик «Скай» Кріс Фрум єдиний з серйозних претендентів на перемогу на Джиро втратив значну кількість часу. Британець програв лідеру одну хвилину.

    Giro d'Italia-2018

    Дев’ятий етап

    1. Саймон Єйтс (Великобританія, Mitchelton-Scott) - 5:54:13
    2. Тібо Піно (Франція, Groupama-FDJ)
    3. Естебан Чавес (Колумбія, Mitchelton-Scott)
    4. Доменіко Поззовіво (Італія, Bahrain-Merida) - +0: 04
    5. Річард Карапас (Еквадор, Movistar Team)

    Загальний залік:

    1. Саймон Єйтс (Великобританія, Mitchelton-Scott) - 37:37:15
    2. Естебан Чавес (Колумбія, Mitchelton-Scott) + 0:32
    3. Том Дюмулен (Голландія, Sunweb) + 0:38
    4. Тібо Піно (Франція, Groupama-FDJ) + 0:45
    5. Доменіко Поццовіво (Італія, Bahrain-Merida) + 0:57
    6. Річард Карапас (Еквадор, Movistar Team) + 1:20
    7. Джордж Беннет (Нова Зеландія, LottoNL-Jumbo) + 1:33
    8. Роан Денніс (Австралія, BMC Racing Team) + 2:05
    9. Пелло Більбао (Іспанія, Astana Pro Team)
    10. Майкл Вудс (Канада, EF Education First-Drapac p / b Cannondale) + 2:25

    велогонка Італія Велоспорт
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