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    Джиро-2018. Том Дюмулен виграв перший етап

    Голландець всього на 2 секунди випередив австралійця Роана Денніса
    Чинний чемпіон «Джиро д'Італія» Том Дюмулен почав захист свого титулу з перемоги на першому етапі змагань. Дистанцію 9-кілометрової гонки по вулицях Єрусалиму Дюмулен подолав за 12 хвилин і 2 секунди. Голландець всього на 2 секунди випередив австралійця Роана Денніса з команди ВМС. Зазначимо провал головного фаворита
    • Сьогодні, 09:02
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    Том Дюмулен. Фото:&nbsp;Giro d'Italia
    Том Дюмулен. Фото: Giro d'Italia

    Голландець всього на 2 секунди випередив австралійця Роана Денніса

    Чинний чемпіон «Джиро д'Італія» Том Дюмулен почав захист свого титулу з перемоги на першому етапі змагань. Дистанцію 9-кілометрової гонки по вулицях Єрусалиму Дюмулен подолав за 12 хвилин і 2 секунди.

    Голландець всього на 2 секунди випередив австралійця Роана Денніса з команди ВМС.

    Зазначимо провал головного фаворита «Джиро», Кріса Фрума, який, впавши вранці на розминці, програв Дюмулену 37 секунд.

    Цікаво, що вперше в історії «Джиро д’Італія» стартувала за межами Європи – в Ізраїлі.

    Giro d'Italia-2018

    Перший етап

    1. Том Дюмулен (Нідерланди, Sunweb) - 12:02
    2. Роан Денніс (Австралія, ВМС) +0:02
    3. Віктор Кампенертс (Бельгія, Lotto Soudal) + 0:02
    4. Жозе Гонсалвеш (Португалія, Katusha-Alpecin) + 0:12
    5. Алекс Даусетт (Великобританія, Katusha-Alpecin) +0:16

    ВМС
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