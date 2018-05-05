Джиро-2018. Том Дюмулен виграв перший етап
- Сьогодні, 09:02
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Розсилка
Голландець всього на 2 секунди випередив австралійця Роана Денніса
Чинний чемпіон «Джиро д'Італія» Том Дюмулен почав захист свого титулу з перемоги на першому етапі змагань. Дистанцію 9-кілометрової гонки по вулицях Єрусалиму Дюмулен подолав за 12 хвилин і 2 секунди.
Голландець всього на 2 секунди випередив австралійця Роана Денніса з команди ВМС.
Зазначимо провал головного фаворита «Джиро», Кріса Фрума, який, впавши вранці на розминці, програв Дюмулену 37 секунд.
Цікаво, що вперше в історії «Джиро д’Італія» стартувала за межами Європи – в Ізраїлі.
Giro d'Italia-2018
Перший етап
1. Том Дюмулен (Нідерланди, Sunweb) - 12:02
2. Роан Денніс (Австралія, ВМС) +0:02
3. Віктор Кампенертс (Бельгія, Lotto Soudal) + 0:02
4. Жозе Гонсалвеш (Португалія, Katusha-Alpecin) + 0:12
5. Алекс Даусетт (Великобританія, Katusha-Alpecin) +0:16