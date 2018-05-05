Джиро-2018. Том Дюмулен виграв перший етап

Голландець всього на 2 секунди випередив австралійця Роана Денніса

Чинний чемпіон «Джиро д'Італія» Том Дюмулен почав захист свого титулу з перемоги на першому етапі змагань. Дистанцію 9-кілометрової гонки по вулицях Єрусалиму Дюмулен подолав за 12 хвилин і 2 секунди. Голландець всього на 2 секунди випередив австралійця Роана Денніса з команди ВМС. Зазначимо провал головного фаворита



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Том Дюмулен. Фото: Giro d'Italia

Голландець всього на 2 секунди випередив австралійця Роана Денніса

Чинний чемпіон «Джиро д'Італія» Том Дюмулен почав захист свого титулу з перемоги на першому етапі змагань. Дистанцію 9-кілометрової гонки по вулицях Єрусалиму Дюмулен подолав за 12 хвилин і 2 секунди.

Голландець всього на 2 секунди випередив австралійця Роана Денніса з команди ВМС.

Зазначимо провал головного фаворита «Джиро», Кріса Фрума, який, впавши вранці на розминці, програв Дюмулену 37 секунд.

Цікаво, що вперше в історії «Джиро д’Італія» стартувала за межами Європи – в Ізраїлі.

Giro d'Italia-2018

Перший етап

1. Том Дюмулен (Нідерланди, Sunweb) - 12:02

2. Роан Денніс (Австралія, ВМС) +0:02

3. Віктор Кампенертс (Бельгія, Lotto Soudal) + 0:02

4. Жозе Гонсалвеш (Португалія, Katusha-Alpecin) + 0:12

5. Алекс Даусетт (Великобританія, Katusha-Alpecin) +0:16