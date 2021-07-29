Зеленський позбавив призерів Олімпійських ігор державних стипендій

Коробку, Давидову й Торохтія позбавили медалей через вживання допінгу

Володимир Зеленський позбавив державних стипендій трьох олімпійських призерів, які через певний час були позбавлені медалей через вживання допінгу.

Без олімпійських стипендій залишилися представники важкої атлетики Ольга Коробка («срібло» в категорії понад 75 кг, Пекін-2008), Наталія Давидова («бронза» в категорії до 69 кг, Пекін-2008) і Олексій Торохтій («золото» в категорії до 105 кг, Лондон-2012 ).

Примітно, що Торохтія Міжнародний олімпійський комітет позбавив медалі через 7 років після перемоги, Давидову і Коробку – через вісім.

Цим же указом державні стипендії повернули Георгію Погосову (олімпійський чемпіон у командній шаблі, Барселона-1992) та Інні Фроловій (дворазова срібна призерка у веслуванні в четвірці, Сеул-1988), які були позбавлені виплат в 2014 і 2009 роках відповідно.