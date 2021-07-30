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    Стала відома справжня вартість золотої медалі Олімпіади

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    Справжня вартість "золотої" медалі складає близько 23-х тисяч гривень - Стала відома справжня вартість золотої медалі Олімпіади
    Справжня вартість "золотої" медалі складає близько 23-х тисяч гривень
    Фото з відкритих джерел

    Найвища нагорода Ігор у Токіо містить шість грамів жовтого металу

    Золота олімпійська нагорода містить у собі шість грамів золота та 550 грамів срібла. Вартість її, в перерахунку на метали, складає близько 23-х тисяч гривень.

    Діаметр медалі – 85 міліметрів, товщина – від 7,7 до 12,1 міліметра в залежності від сировини. Срібна медаль виготовлена повністю зі срібла, а бронзова складається з червоної латуні – 95% міді і 5% цинку. Вага медалей коливається від 450 до 556 грамів.

    Метал для медалей виплавляли з використаних гаджетів. Оргкомітет віддав на переробку 79 тонн електронних пристроїв і отримав 32 кг золота, 3 500 кг срібла і 2 200 кг бронзи. Цього вистачило на 5 000 тисяч олімпійських медалей.

    Востаннє медалі вищого ґатунку з цільного золота вручили на іграх 1912 року. З урахуванням нинішніх котирувань її вартість наближалася б до $22 тис. Тому відповідно до стандартів Міжнародного Олімпійського комітету, золоті медалі роблять зі срібла і покривають жовтим золотом.

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    Теги: Олімпіада
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    Стала відома справжня вартість золотої медалі Олімпіади