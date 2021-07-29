Світоліна несподівано легко поступилася в півфіналі Олімпіади

Українська тенісистка зіграє в матчі за третє місце

Еліна Світоліна поступилася в 1/2 фіналу Олімпіади суперниці з Чехії Маркеті Вондроушовій. Матч тривав усього 65 хвилин. Очевидно, далося взнаки те, що українка провела на турнірі три трисетові поєдинки, була виснажена, а Маркета, навпаки, в чвертьфіналі зіграла лише один гейм.

Світоліна реалізувала свій єдиний брейкпоінт в матчі, а на подачі програла 5 геймів. Підсумок - 3:6, 1:6.

У матчі за «бронзу» Еліна зіграє проти Олени Рибакіної з Казахстану. А за перше місце з Вондроушовою змагатиметься швейцарка Белінда Бенчіч.

Примітно, що вперше з 1988 року, коли теніс повернувся в програму Ігор, фіналістки Олімпіади не зіграли жодного фіналу в тенісному Турі.

Раніше Михайло Романчук виграв для України третю бронзову нагороду на дистанції в плаванні на 800-метрівці вільним стилем. Після запливу він пообіцяв виграти «золото» на дистанції 1500 метрів.