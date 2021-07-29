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    Світоліна несподівано легко поступилася в півфіналі Олімпіади

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    Еліна Світоліна побореться за бронзову нагороду - Світоліна несподівано легко поступилася в півфіналі Олімпіади
    Еліна Світоліна побореться за бронзову нагороду
    Фото з відкритих джерел

    Українська тенісистка зіграє в матчі за третє місце

    Еліна Світоліна поступилася в 1/2 фіналу Олімпіади суперниці з Чехії Маркеті Вондроушовій. Матч тривав усього 65 хвилин. Очевидно, далося взнаки те, що українка провела на турнірі три трисетові поєдинки, була виснажена, а Маркета, навпаки, в чвертьфіналі зіграла лише один гейм.

    Світоліна реалізувала свій єдиний брейкпоінт в матчі, а на подачі програла 5 геймів. Підсумок - 3:6, 1:6.

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    У матчі за «бронзу» Еліна зіграє проти Олени Рибакіної з Казахстану. А за перше місце з Вондроушовою змагатиметься швейцарка Белінда Бенчіч.

    Примітно, що вперше з 1988 року, коли теніс повернувся в програму Ігор, фіналістки Олімпіади не зіграли жодного фіналу в тенісному Турі.

    Раніше Михайло Романчук виграв для України третю бронзову нагороду на дистанції в плаванні на 800-метрівці вільним стилем. Після запливу він пообіцяв виграти «золото» на дистанції 1500 метрів.

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    Теги: Олімпіада теніс
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    Світоліна несподівано легко поступилася в півфіналі Олімпіади