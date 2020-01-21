Джошуа хоче битися з Усиком



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Ентоні Джошуа ESports

Британський чемпіон не ставить під сумнів майстерність українця

Чемпіон світу з боксу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO Ентоні Джошуа оцінив майстерність українця Олександра Усика та повідомив про бажання битися з ним.

«Усик – найкращий крузер, якого ми коли-небудь бачили, і я хочу битися з ним. Люди кажуть, що він з крузервейту. Але згадайте досягнення Холіфілда. Хто сказав, що Усик не зможе досягти великих успіхів? Але для демонстрації свого потенціалу він має битися з топовими надважковаговиками. Я буду першим, хто кине йому виклик», - передає слова Джошуа Sky Sports.

Нагадаємо, нещодавно український промоутер Усика Олександр Красюк їздив на переговори з командою чемпіона Ентоні Джошуа.

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