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    Джошуа хоче битися з Усиком

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    Ентоні Джошуа&nbsp; - Джошуа хоче битися з Усиком
    Ентоні Джошуа 
    ESports

    Британський чемпіон не ставить під сумнів майстерність українця

    Чемпіон світу з боксу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO Ентоні Джошуа оцінив майстерність українця Олександра Усика та повідомив про бажання битися з ним.

    «Усик – найкращий крузер, якого ми коли-небудь бачили, і я хочу битися з ним. Люди кажуть, що він з крузервейту. Але згадайте досягнення Холіфілда. Хто сказав, що Усик не зможе досягти великих успіхів? Але для демонстрації свого потенціалу він має битися з топовими надважковаговиками. Я буду першим, хто кине йому виклик», - передає слова Джошуа Sky Sports.

    Нагадаємо, нещодавно український промоутер Усика Олександр Красюк їздив на переговори з командою чемпіона Ентоні Джошуа.

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    бокс Олександр Усик Ентоні Джошуа
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