Британець Вайт не вірить в успіх Усика в надважкій вазі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ділліан Вайт Фейсбук

Діліан дав прогноз на зустріч Усика з Чісорою та Джошуа

Обов’язковий претендент на пояс чемпіона WBC в надважкій вазі британець Ділліан Вайт не вірить в перспективи українського боксера Олександра Усика в найпрестижнішому дивізіоні.

Вайт вважає, що Усик програє в поєдинках проти британців Дерека Чісори та Ентоні Джошуа.

«Думаю, що Дерек поб’є Усика, якщо буде в кондиціях. Усику буде надзвичайно важко, якщо Чісора буде мотивований. Олександр вважає Дерека надто повільним та думає, що зможе перебоксувати. Не радив би йому недооцінювати Чісору. Джошуа в наступному бою не битиметься з Усиком. Джошуа спочатку нокаутує Пулєва. Ентоні також переможе Усика, але бій буде значно важчим, ніж проти Кубрата», - передає слова Вайта Boxing News 24.

Після успішного дебюту Усика в надважкій ваговій категорії у команді українця заговорили про готовність до чемпіонських бої. Нещодавно український промоутер Усика Олександр Красюк їздив на переговори з командою чемпіона Ентоні Джошуа.