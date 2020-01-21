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    Британець Вайт не вірить в успіх Усика в надважкій вазі

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    Ділліан Вайт - Британець Вайт не вірить в успіх Усика в надважкій вазі
    Ділліан Вайт
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    Діліан дав прогноз на зустріч Усика з Чісорою та Джошуа

    Обов’язковий претендент на пояс чемпіона WBC в надважкій вазі британець Ділліан Вайт не вірить в перспективи українського боксера Олександра Усика в найпрестижнішому дивізіоні.

    Вайт вважає, що Усик програє в поєдинках проти британців Дерека Чісори та Ентоні Джошуа.

    «Думаю, що Дерек поб’є Усика, якщо буде в кондиціях. Усику буде надзвичайно важко, якщо Чісора буде мотивований. Олександр вважає Дерека надто повільним та думає, що зможе перебоксувати. Не радив би йому недооцінювати Чісору. Джошуа в наступному бою не битиметься з Усиком. Джошуа спочатку нокаутує Пулєва. Ентоні також переможе Усика, але бій буде значно важчим, ніж проти Кубрата», - передає слова Вайта Boxing News 24.

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    Після успішного дебюту Усика в надважкій ваговій категорії у команді українця заговорили про готовність до чемпіонських бої. Нещодавно український промоутер Усика Олександр Красюк їздив на переговори з командою чемпіона Ентоні Джошуа.

    бокс Олександр Усик Ентоні Джошуа Ділліан Вайт Дерек Чісора
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