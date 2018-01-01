Джошуа та Паркер офіційно домовилися про проведення бою

Вже відомі й гонорари, які отримають боксери за цей бій

Представники Ентоні Джошуа та Джозефа Паркера домовилися про проведення супербою. Об'єднаний поєдинок між цими боксерами відбудеться 31-го березня 2018 року у місті Кардіф. Слід зазначити, що Джошуа є чемпіоном світу за версіями WBA, IBF та IBO, у той час, як Паркер є володарем титулу за версією WBO. Цікавий той факт, що Джошуа свій останній бій



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Джошуа - Паркер. Фото: Getty Images

Вже відомі й гонорари, які отримають боксери за цей бій

Представники Ентоні Джошуа та Джозефа Паркера домовилися про проведення супербою.

Об'єднаний поєдинок між цими боксерами відбудеться 31-го березня 2018 року у місті Кардіф. Слід зазначити, що Джошуа є чемпіоном світу за версіями WBA, IBF та IBO, у той час, як Паркер є володарем титулу за версією WBO.

Цікавий той факт, що Джошуа свій останній бій провів як раз у Кардіфі, де власне й переміг Карлоса Такама технічним нокаутом. Паркер також останній раз зустрічався з опонентом у Великобританії, коли у кінці вересня 2017 року переміг Хьюї Ф'юрі.

Окрім того, вже відомі й гонорари, які отримають боксери за цей бій. Джошуа отримає 15 мільйонів фунтів, у той час, як Паркер буде задовольнятися лише 7 мільйонами. Ось, як Паркер прокоментував майбутню зустріч з Джошуа.

«Всі ми повинні сказати, що у Джошуа скляне підборіддя. Я знаю це, він знає це і всі знають це. Просто вони про це не говорять. Ми бачили, як він впав в бою з Кличком, але тоді він зумів встати, за що йому слід віддати належне. Але якщо я зловлю його сильним ударом, я не дам йому можливості відновитися. Я не відпущу його, якщо він потрапить в ту ж ситуацію, що і в поєдинку з Кличком, тоді у нього не буде жодного шансу», - цитує слова Паркера BoxingScene.

Джерело: ТСН