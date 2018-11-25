Джошуа заговорив про бій з Усиком



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Олександр Усик та Ентоні Джошуа

За словами британця, це буде бій за спадщину

Чемпіон світу за версіями IBF, WBA, WBO та IBO в надважкій вазі британець Ентоні Джошуа (22-0, 21 КО) в разі об'єднання всіх чемпіонських поясів у своїй ваговій категорії хотів би провести бій з абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі українцем Олександром Усиком (16-0, 12 КО).

Про це він сказав в інтерв'ю Sky Sports.

«Мені потрібно, щоб Вайлдер виграв у Ф'юрі. Тоді у мене з'явиться більше можливостей зустрітися з ним. Люди хочуть побачити цей бій, і я думаю, що він відбудеться. Бій з Вайлдером просто повинен відбутися, адже ми обидва є чемпіонами, і люди вимагають цього бою. Я думаю, що у нас буде навіть два поєдинки, і перший з них - в Лондоні, на «Вемблі», - зазначив він.

«І якщо я стану абсолютним чемпіоном, то я хотів би провести бій з Усиком, який є абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі. Це буде бій за спадщину. А потім вже будуть бої з Ф'юрі і Вайтом», - сказав Ентоні Джошуа.

Раніше стало відомо, що Усик піднявся на четверту сходинку рейтингу кращих боксерів світу незалежно від вагової категорії за версією журналу The Ring.

Нагадаємо, директор промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн назвав претендентів на наступний бій Усика, а також орієнтовну дату поєдинку.

В ніч на неділю 11 листопада український чемпіон Олександр Усик захистив свої титули за версіями WBA, WBC, IBF і WBO у бою проти Тоні Беллью.

Джерело: boxingnews.com.ua