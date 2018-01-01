Екс-футболіст «Шахтаря» намагається працевлаштуватися у чемпіонаті Казахстану
- Сьогодні, 11:11
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Василь Кобін зіграв у товариському матчі за «Тобол»
Українець Василь Кобін може продовжити кар'єру у чемпіонаті Казахстану.
Першу частину нинішнього сезону гравець провів у складі «Вереса», проте взимку покинув команду та збирався перебратися до Туреччини.
Повідомлялося, що у Кобіна була вигідна пропозиція від одного з місцевих клубів, проте у підсумку справа до підписання контракту не дійшла.
32-річний хавбек залишається вільним агентом і продовжує шукати різні варіанти.
Василь узяв участь у контрольному матчі казахстанського «Тобола» проти «Анжі» (0:1).
У складі «Вереса» футболіст забив два голи та зробив дві результативні передачі у 16-ти матчах.
За свою кар’єру Кобін пограв в ужгородському «Закарпатті», звідки перейшов у львівські «Карпати», а потім – у донецький «Шахтар».
За той час, коли Василь був «гірником», він ще встиг пограти в оренді у харківському «Металісті» та білоруському «Шахтарі» із Солігорська.
Джерело: sportarena.com