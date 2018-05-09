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    Екс-гравець збірної України: «Злив» матчів у Першій лізі - існує

    Футболіст натякнув на нечесну гру
    Екс-гравець збірної України, який має досвід виступів у Першій лізі України вважає, що деякі грають не зовсім чесно. Колишній півзахисник «Металіста» і «Вітєсса» Денис Олійник розповів про договірні матчі в Першій лізі. «Думаю, є злив матчів. У Першій лізі це видно за ставками букмекерів. Люди і суддівство дуже
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    Денис Олійник. Фото: 1927.kiev.ua
    Денис Олійник. Фото: 1927.kiev.ua

    Футболіст натякнув на нечесну гру

    Екс-гравець збірної України, який має досвід виступів у Першій лізі України вважає, що деякі грають не зовсім чесно.

    Колишній півзахисник «Металіста» і «Вітєсса» Денис Олійник розповів про договірні матчі в Першій лізі.

    «Думаю, є злив матчів. У Першій лізі це видно за ставками букмекерів. Люди і суддівство дуже упереджено працюють, це є 100%», - сказав Денис.

    «Хотілося б цього менше. Навіть ось дивився матч «Геліоса» з «Полтавою», де гравець вибиває м'яч рукою, як воротар, а пенальті не ставлять. Це просто знущання, треба ж мати хоч якусь совість. А потім він ще видаляє футболіста «Геліоса» за розмови - це цирк. Таких матчів дуже багато в Першій лізі, це не футбол», - заявив Олійник.

    Джерело: Телеграф

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