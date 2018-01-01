Екс-лідер «Дніпра» підписав контракт із сербським «Партизаном»

Угода розрахована на чотири роки

Переговори екс-півзахисника «Дніпра» Юрія Вакулко з «Партизаном» закінчилися підписанням контракту. Про це повідомляє Alo.rs. Угода з 20-річним гравцем розрахована на чотири роки. Українець перейшов в сербський клуб на правах вільного агента і повинен приєднатися до команди на тренувальному зборі на Кіпрі. Вакулко в



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Юрій Вакулко. Фото: ФК Дніпро

Угода розрахована на чотири роки

Переговори екс-півзахисника «Дніпра» Юрія Вакулко з «Партизаном» закінчилися підписанням контракту.

Про це повідомляє Alo.rs.

Угода з 20-річним гравцем розрахована на чотири роки.

Українець перейшов в сербський клуб на правах вільного агента і повинен приєднатися до команди на тренувальному зборі на Кіпрі.

Вакулко в цьому сезоні провів 13 матчів за «Дніпро» у другій лізі.

Раніше повідомлялося, що гравець міг продовжити кар'єру у Франції.

Джерело: ua.tribuna.com