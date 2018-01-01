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    Екс-лідер «Дніпра» підписав контракт із сербським «Партизаном»

    Угода розрахована на чотири роки
    Переговори екс-півзахисника «Дніпра» Юрія Вакулко з «Партизаном» закінчилися підписанням контракту. Про це повідомляє Alo.rs. Угода з 20-річним гравцем розрахована на чотири роки. Українець перейшов в сербський клуб на правах вільного агента і повинен приєднатися до команди на тренувальному зборі на Кіпрі. Вакулко в
    • Сьогодні, 10:30
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    <span>Юрій Вакулко. Фото: ФК Дніпро</span>
    Юрій Вакулко. Фото: ФК Дніпро

    Угода розрахована на чотири роки

    Переговори екс-півзахисника «Дніпра» Юрія Вакулко з «Партизаном» закінчилися підписанням контракту.

    Про це повідомляє Alo.rs.

    Угода з 20-річним гравцем розрахована на чотири роки.

    Українець перейшов в сербський клуб на правах вільного агента і повинен приєднатися до команди на тренувальному зборі на Кіпрі.

    Вакулко в цьому сезоні провів 13 матчів за «Дніпро» у другій лізі.

    Раніше повідомлялося, що гравець міг продовжити кар'єру у Франції.

    Джерело: ua.tribuna.com

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