Екс-лідер «Дніпра» підписав контракт із сербським «Партизаном»
- Сьогодні, 10:30
-
Розсилка
Юрій Вакулко. Фото: ФК Дніпро
Угода розрахована на чотири роки
Переговори екс-півзахисника «Дніпра» Юрія Вакулко з «Партизаном» закінчилися підписанням контракту.
Про це повідомляє Alo.rs.
Угода з 20-річним гравцем розрахована на чотири роки.
Українець перейшов в сербський клуб на правах вільного агента і повинен приєднатися до команди на тренувальному зборі на Кіпрі.
Вакулко в цьому сезоні провів 13 матчів за «Дніпро» у другій лізі.
Раніше повідомлялося, що гравець міг продовжити кар'єру у Франції.
Джерело: ua.tribuna.com