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    Екс-нападник «Динамо»: Як можна після таких ляпів в цьому сезоні Ліги чемпіонів не ввести повтори?

    Український нападник звернув увагу на епізод, який стався на 63-й хвилині матчу,
    Форвард «Кайсеріспора» Артем Кравець відреагував на суддівські помилки в півфіналі Ліги чемпіонів «Рома» - «Ліверпуль». Зокрема. український нападник звернув увагу на епізод, який стався на 63-й хвилині матчу, коли захисник «Ліверпуля» Александр-Арнольд у власному карному зіграв рукою після удару від
    • Сьогодні, 08:35
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    Артем Кравець
    Артем Кравець

    Український нападник звернув увагу на епізод, який стався на 63-й хвилині матчу,

    Форвард «Кайсеріспора» Артем Кравець відреагував на суддівські помилки в півфіналі Ліги чемпіонів «Рома» - «Ліверпуль».

    Зокрема. український нападник звернув увагу на епізод, який стався на 63-й хвилині матчу, коли захисник «Ліверпуля» Александр-Арнольд у власному карному зіграв рукою після удару від Ель-Шаараві.

    Втім, Скоміна та його помічники порушення правил не побачили.

    «Треба щось робити, ну як можна після таких ляпів в цьому сезоні Ліги чемпіонів не ввести повтори? Просто немає слів», - написав Кравець.

    Як відомо, у середу, 2-го травня, визначився другий фіналіст Ліги чемпіонів, яким став «Ліверпуль».

    Підопічні Юргена Клоппа за сумою двох матчів перемогли у півфіналі «Рому».

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