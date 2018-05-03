Екс-нападник «Динамо»: Як можна після таких ляпів в цьому сезоні Ліги чемпіонів не ввести повтори?

Український нападник звернув увагу на епізод, який стався на 63-й хвилині матчу,

Форвард «Кайсеріспора» Артем Кравець відреагував на суддівські помилки в півфіналі Ліги чемпіонів «Рома» - «Ліверпуль». Зокрема. український нападник звернув увагу на епізод, який стався на 63-й хвилині матчу, коли захисник «Ліверпуля» Александр-Арнольд у власному карному зіграв рукою після удару від



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Артем Кравець

Український нападник звернув увагу на епізод, який стався на 63-й хвилині матчу,

Форвард «Кайсеріспора» Артем Кравець відреагував на суддівські помилки в півфіналі Ліги чемпіонів «Рома» - «Ліверпуль».

Зокрема. український нападник звернув увагу на епізод, який стався на 63-й хвилині матчу, коли захисник «Ліверпуля» Александр-Арнольд у власному карному зіграв рукою після удару від Ель-Шаараві.

Втім, Скоміна та його помічники порушення правил не побачили.

«Треба щось робити, ну як можна після таких ляпів в цьому сезоні Ліги чемпіонів не ввести повтори? Просто немає слів», - написав Кравець.

Як відомо, у середу, 2-го травня, визначився другий фіналіст Ліги чемпіонів, яким став «Ліверпуль».

Підопічні Юргена Клоппа за сумою двох матчів перемогли у півфіналі «Рому».