Екс-наставник «Шахтаря» увійшов до п’ятірки найоплачуваніших тренерів Італії



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Паулу Фонсека - один з лідерів за заробітками в Італії ФК «Шахтар»

Паулу Фонсека у грошах точно не програв

Наставник Роми Паулу Фонсека опинився серед лідерів за рівнем зарплати у футбольному чемпіонаті Італії.

Gazzetta dello Sport традиційно підготувала матеріал, в якому оприлюднила зарплатню усіх гравців та тренерів Серії А.

Колишній наставник «Шахтаря», який влітку очолив «Рому», Паулу Фонсека отримує 3 мільйони євро на сезон. Португалець ділить четверте-п’яте місця з керманичем «Болоньї» Сінішею Михайловічем.

На вершині рейтингу головний тренер «Інтера» Антоніо Конте з неймовірними €11 мільйонами на рік. Також до трійки потрапили Мауріціо Саррі («Ювентус», €5,5 млн) та Карло Анчелотті («Наполі», €5 млн євро).