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    Екс-наставник «Шахтаря» увійшов до п’ятірки найоплачуваніших тренерів Італії

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    Паулу Фонсека - один з лідерів за заробітками в Італії - Екс-наставник «Шахтаря» увійшов до п’ятірки найоплачуваніших тренерів Італії
    Паулу Фонсека - один з лідерів за заробітками в Італії
    ФК «Шахтар»

    Паулу Фонсека у грошах точно не програв

    Наставник Роми Паулу Фонсека опинився серед лідерів за рівнем зарплати у футбольному чемпіонаті Італії.

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    Gazzetta dello Sport традиційно підготувала матеріал, в якому оприлюднила зарплатню усіх гравців та тренерів Серії А.

    Колишній наставник «Шахтаря», який влітку очолив «Рому», Паулу Фонсека отримує 3 мільйони євро на сезон. Португалець ділить четверте-п’яте місця з керманичем «Болоньї» Сінішею Михайловічем.

    На вершині рейтингу головний тренер «Інтера» Антоніо Конте з неймовірними €11 мільйонами на рік. Також до трійки потрапили Мауріціо Саррі («Ювентус», €5,5 млн) та Карло Анчелотті («Наполі», €5 млн євро).

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    ФК «Шахтар» Паулу Фонсека Мауріціо Саррі ФК Рома Серія А ФК Ювентус ФК Наполі Карло Анчелотті ФК Інтер (Мілан) ФК «Болонья» Сініша Михайловіч Антоніо Конте
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