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    Екс-перша «ракетка» світу дискваліфікована на півроку

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    Шуай Пен - Екс-перша «ракетка» світу дискваліфікована на півроку
    Шуай Пен

    Шуай Пен потрапила в корупційний скандал

    Китайська тенісистка Шуай Пен дискваліфікована на шість місяців за порушення антикорупційної програми.

    Про це повідомляє прес-служба Tennis Integrity Unit.

    В результаті розслідування TIU стало відомо, що на Wimbledon-2017 китаянка не бажала виступати в парному розряді і пропонувала своїй напарниці гроші, щоб знятися зі змагань за кілька днів до старту Grand Slam.

    За підсумками партнерка Шуай Пен відмовилася від будь-яких пропозицій з її боку, сама китайська тенісистка відмовилася від участі в турнірі.

    З шести місяців відсторонення три китаянка отримала умовно. Також вона зобов'язана виплатити п'ять тисяч доларів штрафу, ще п'ять тисяч доларів, так само як і дискваліфікація, призначені умовно.

    Крім Шуай Пен, аналогічне покарання отримав і її тренер Бертран Перре, який брав участь в домовленостях партнерки, ім'я якої в звіті TIU не вказується.

    32-річна Шуай Пен двічі в кар'єрі вигравала турніри серії Grand в парному розряді, а в лютому 2014 року очолювала парний рейтинг WTA.»

    Джерело: xsport.ua

    теніс
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