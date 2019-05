Екс-перша ракетка світу Іванович і футболіст Швайнштайгер чекають на другу дитину

У березні минулого року у Іванович і Швайнштайгера народився син

Екс-перша ракетка світу Ана Іванович оголосила, що вони з чоловіком, футболістом Бастіаном Швайнштайгером, чекають на другу дитину.

«Наші серця розриваються від радості. У нас буде ще одне маленьке поповнення в родині!», - написала сербка в твіттер.

Нагадаємо, у березні минулого року у Іванович і Швайнштайгера народився син.

Our hearts are bursting with joy. We are going to have another little addition to our family! Two under two pic.twitter.com/tUilYbSL6G