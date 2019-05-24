Екс-перша ракетка світу Іванович і футболіст Швайнштайгер чекають на другу дитину
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У березні минулого року у Іванович і Швайнштайгера народився син
Екс-перша ракетка світу Ана Іванович оголосила, що вони з чоловіком, футболістом Бастіаном Швайнштайгером, чекають на другу дитину.
«Наші серця розриваються від радості. У нас буде ще одне маленьке поповнення в родині!», - написала сербка в твіттер.
Нагадаємо, у березні минулого року у Іванович і Швайнштайгера народився син.
Our hearts are bursting with joy. We are going to have another little addition to our family! Two under two pic.twitter.com/tUilYbSL6G— Ana Ivanovic (@AnaIvanovic) 24 мая 2019 г.
Ана Іванович - колишня сербська професійна тенісистка. Вона увійшла в історію тенісу, як чемпіонка «Ролан Гаррос» 2008 року, екс-перша ракетка світу, переможниця 15 турнірів WTA і спортсменка, яка досягла успіху як на корті, так і в модельному бізнесі.