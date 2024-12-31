Два клуби української Премʼєр-ліги офіційно об’єднаються в один: подробиці

Першу частину сезону УПЛ «Карпати» завершили на 6-й позиції з 24 очками, у «Руху» 23 пункти та 7-ме місце

На цей момент клуби не дають подробиць того, що буде зі складами команд у другій частині цього сезону

На офіційних сайтах клубів «Карпати» та «Рух» з'явилися повідомлення про об'єднання двох клубів. Це станеться з сезону 2025/26, а поточний чемпіонат команди дограють окремо.

Так, основну команду буде створено на базі «Карпат», а «Рух» з літа 2025 року займатиметься академією клубу.

У пресслужбі «Карпат» зазначили, що клуб «Карпати», починаючи з 2020 року, пройшов «непростий шлях з аматорського колективу до команди УПЛ». Водночас клуб «Рух» здійснив своє «власне сходження від чемпіонату Львівської області до елітного дивізіону українського футболу».

«Але Львів вартий більшого – Клубу, який буде стабільно боротись за лідерські позиції в українському футболі та достойно представляти нашу країну в європейських клубних змаганнях. Така мета у наш непростий час потребує нестандартних дій та рішень. Власне тому засновники та керівники обидвох клубів вирішили об’єднати зусилля задля розвитку футбольного клубу «Карпати», - йдеться у повідомленні.

На цей момент клуби не дають подробиць того, що буде зі складами команд у другій частині цього сезону. Не виключено, що «Карпати» зможуть отримати цілу групу молодих гравців «Руху вже взимку.

Першу частину сезону УПЛ «Карпати» завершили на 6-й позиції з 24 очками, у «Руху» 23 пункти та 7-ме місце.

Нагадаємо, перший символічний удар по м’ячу перед матчем ФК «Карпати» проти ФК «Рух» виконав боєць третьої окремої штурмової бригади Збройних сил України, гуморист Віктор Розовий. Раніше комік отримав важке поранення на фронті.

До слова, у січні львівські «Карпати» отримали відмову від Міністерства молоді та спорту у проханні випустити команду на тренувальний збір в Іспанію. Про це повідомляє видання Tribuna. За інформацією джерела, львівські «Карпати» планували провести збори в Іспанії, проте отримали відмову від Мінмолодьспорту.