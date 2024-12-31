Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Два клуби української Премʼєр-ліги офіційно об’єднаються в один: подробиці

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Два клуби української Премʼєр-ліги офіційно об’єднаються в один: подробиці
Першу частину сезону УПЛ «Карпати» завершили на 6-й позиції з 24 очками, у «Руху» 23 пункти та 7-ме місце
колаж: glavcom.ua

На цей момент клуби не дають подробиць того, що буде зі складами команд у другій частині цього сезону

На офіційних сайтах клубів «Карпати» та «Рух» з'явилися повідомлення про об'єднання двох клубів. Це станеться з сезону 2025/26, а поточний чемпіонат команди дограють окремо.

Так, основну команду буде створено на базі «Карпат», а «Рух» з літа 2025 року займатиметься академією клубу.

У пресслужбі «Карпат» зазначили, що клуб «Карпати», починаючи з 2020 року, пройшов «непростий шлях з аматорського колективу до команди УПЛ». Водночас клуб «Рух» здійснив своє «власне сходження від чемпіонату Львівської області до елітного дивізіону українського футболу».

«Але Львів вартий більшого – Клубу, який буде стабільно боротись за лідерські позиції в українському футболі та достойно представляти нашу країну в європейських клубних змаганнях. Така мета у наш непростий час потребує нестандартних дій та рішень. Власне тому засновники та керівники обидвох клубів вирішили об’єднати зусилля задля розвитку футбольного клубу «Карпати», - йдеться у повідомленні.

На цей момент клуби не дають подробиць того, що буде зі складами команд у другій частині цього сезону. Не виключено, що «Карпати» зможуть отримати цілу групу молодих гравців «Руху вже взимку.

Першу частину сезону УПЛ «Карпати» завершили на 6-й позиції з 24 очками, у «Руху» 23 пункти та 7-ме місце.

Два клуби української Премʼєр-ліги офіційно об’єднаються в один: подробиці фото 1

Нагадаємо, перший символічний удар по м’ячу перед матчем ФК «Карпати» проти ФК «Рух» виконав боєць третьої окремої штурмової бригади Збройних сил України, гуморист Віктор Розовий. Раніше комік отримав важке поранення на фронті.

До слова, у січні львівські «Карпати» отримали відмову від Міністерства молоді та спорту у проханні випустити команду на тренувальний збір в Іспанію. Про це повідомляє видання Tribuna. За інформацією джерела, львівські «Карпати» планували провести збори в Іспанії, проте отримали відмову від Мінмолодьспорту. 

Читайте також:

Теги: поранення ФК Карпати Львів

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Основний напрям парку – переробна промисловість. На території «Мужай» планується виробництво харчових продуктів, меблів, причепів тощо
На Закарпатті з’явиться новий індустріальний парк: деталі
6 грудня, 17:18
Путін хоче діалогу на основі Стамбульських домовленостей
Кремль зробив заяву щодо мирних переговорів з Україною: чого хоче Путін
8 грудня, 15:48
Росіяни зруйнували приватну клініку у Запоріжжі 10 грудня
Скільки цивільних загинули внаслідок війни у листопаді? Дані ООН
11 грудня, 18:24
Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом замаху на умисне вбивство кількох осіб
На Рівненщині чоловік стріляв у натовп із автомата, є поранені
15 грудня, 15:34
Аварію спричинив водій BMW, 24-річний мешканець Львівського району, який виїхав на зустрічну смугу
Наймолодшій загиблій 17 років: поліція встановила особи всіх учасників моторошної ДТП біля Львова
15 грудня, 17:13
Київ залишається лідером за вартістю квартир серед обласних центрів
Як змінилася вартість квартир у 2024 році: міста-рекордсмени за рівнем цін
19 грудня, 04:32
У мережі місцеві жителі, фотографи, пресслужби офіційних відомств публікують світлини моторошних наслідків атаки
Ранковий масований ракетний удар по Києву. Фото наслідків
20 грудня, 10:47
Лише за цей рік, з 1 січня до 30 листопада від авіаційних бомб загинув 341 мирний житель
Скільки цивільних в Україні вбили окупанти: шокуючі цифри
21 грудня, 04:20
Колишній голова Одеського обласного ТЦК Євген Борисов зі своїм захистом у суді щодо запобіжного заходу. Київ, 26 грудня 2024 грудня
Справа одеського ексвійськкома Борисова: суд призначив заставу у 402 млн грн
26 грудня, 19:41

Новини

Два клуби української Премʼєр-ліги офіційно об’єднаються в один: подробиці
Два клуби української Премʼєр-ліги офіційно об’єднаються в один: подробиці
Ірина Геращенко повідомила про свою вагітність
Ірина Геращенко повідомила про свою вагітність
Стали відомі моторошні деталі ліквідації ексфутболіста збірної Росії Бугаєва
Стали відомі моторошні деталі ліквідації ексфутболіста збірної Росії Бугаєва
Медалі з Олімпіади-2024 у Франції іржавіють: спортсмени у розпачі
Медалі з Олімпіади-2024 у Франції іржавіють: спортсмени у розпачі
Експерти та вболівальники визначили найкращу українську волейболістку року
Експерти та вболівальники визначили найкращу українську волейболістку року
Ковтун і Стельмах увійшли до складу збірної України зі спортивної гімнастики на 2025 рік
Ковтун і Стельмах увійшли до складу збірної України зі спортивної гімнастики на 2025 рік

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
135K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 грудня: ситуація на фронті
48K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 грудня 2024
20K
Обмін полоненими напередодні Нового року: повний список звільнених українців
11K
1 січня: свято, традиції, прикмети та заборони
5812
Втрати ворога станом на 31 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
5065
Донька Фаріон звинуватила «Квартал 95» у знущанні над її загиблою матір’ю

Новини

30 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:02
Хмарно, місцями ожеледь: прогноз погоди на 29 грудня
29 грудня, 06:00
29 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 грудня, 00:05
Суд обрав запобіжний захід для антикорупціонера Лємєнова у справі про ухиляння від армії
28 грудня, 12:33
Туман і ожеледь: прогноз погоди на 28 грудня
28 грудня, 06:00
28 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 грудня, 00:05

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua