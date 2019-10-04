Українська легкоатлетка була впевнена, що в її забігу поб’ють світовий рекорд



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Анна Рижикова очікувала на іншу переможницю ФЛАУ

Анна Рижикова – про фінал чемпіонату світу

Українка Анна Рижикова повторила результат, показаний у півфіналі, і свій найкращий результат сезону з бігу на 400 метрів з бар’єрами (54,45 с) та стала з ним сьомою у фіналі чемпіонаті світу. Ешлі Спенсер зі США, яка фінішувала шостою, вона поступилася лише однією тисячною (!) секунди.

Чемпіонкою світу зі світовим рекордом (52,16 с) стала американка Далайла Мугаммад. Вона на чотири соті секунди поліпшила свій же рекорд, встановлений 28 липня 2019 року у Де Муані (США). Її співвітчизниця Сідні Маклафлін друга (52,23 с), а Рашелл Клейтон з Ямайки виграла бронзу (53,74 с). Для обох ці результати стали особистими рекордами.

«Хотілося б заходити в мікст-зону з кращим настроєм і вищими місцем та результатом, - зізналася Анна Рижикова після фінішу в коментарі прес-службі Федерації легкої атлетики України. – На старті прагнула сконцентруватися, не відволікатися і була у своїх думках. З перших метрів намагалася швидко бігти з перших метрів дистанції і викластися на всі сто відсотків. Мабуть, на сьогоднішній день це мій максимум.

Я була впевнена, що сьогодні буде світовий рекорд. Все цьому сприяло: хороші стадіон і доріжка, висока конкуренція, готовність дівчат. Єдине, думала, що переможе Сідні Маклафлін».