Український легкоатлет Лосєв: Мене мотивували солдати, які загинули за нашу незалежність



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Іван Лосєв сказав прості, але дуже влучні слова Іван Вербицький

Наш скороход пишається тим, що завдяки ньому підіймається український стяг

Український скороход з Київщини Іван Лосєв прокоментував свій виступ на чемпіонаті світу в Досі (Катар).

На дистанції 20 кілометрів у спортивній ходьбі він виступив найліпше поміж усіх українців – став 28-м. Упродовж дистанції, коли його вихоплювала камера, Іван намагався вказувати пальцем на той стяг, котрий зображений на його формі.

«Було важко, але мене мотивували солдати, які загинули за нашу незалежність. Якби не вони, Україна б тут не виступала, - сказав Іван після фінішу прес-службі Федерації легкої атлетики України. – І, звісно, дружина мене мотивувала. Вона мій мотиватор. Вона мені додала сил. Мої тренери теж сиділи і хвилювалися, мама, сестра, племінник, багато друзів. Крім того, дистанція 50 км задала високий тон. Вони дійшли, фінішували. Тому я йшов коло за колом, щось показати. Не судіть суворо за час і місце. Головною метою було представити країну і щоб наш стяг був у протоколі. Нехай то й 30-ті місця. Нас показали по телевізору. Мені приємно, для мене то четвертий чемпіонат світу і на всіх я фінішував. Пишаюся виконаною роботою».

Чемпіонат світу з легкої атлетики завершується у неділю, 7 вересня.