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    Ексглаву федерації футболу Таджикистану затримали через підозру у вбивстві

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    Худжа Карімов - Ексглаву федерації футболу Таджикистану затримали через підозру у вбивстві
    Худжа Карімов

    Будучи президентом федерації Таджикистану, Карімов регулярно опинявся в заявці команди «Худжа Карімов» в азіатському Кубку володарів кубків

    Колишній польовий командир «Народного фронту Таджикистану», що протистояв під час громадянської війни 1992-1997 років ісламській опозиції, ексглава федерації футболу Таджикистану Худжа Карімов був затриманий на прохання таджицької влади в Об'єднаних Арабських Еміратах. Зараз готуються документи для його екстрадиції в Душанбе, повідомив прес-секретар МВС Таджикистану.

    Останнє офіційне місце роботи в якості глави федерації футболу Таджикистану він займав з 1995 по 2002 рік. Будучи президентом федерації, Карімов регулярно опинявся в заявці команди «Худжа Карімов» в азіатському Кубку володарів кубків.

    У порушеній в 2005 році кримінальній справі відносно Карімова йдеться, що колишній польовий командир звинувачується у вбивстві, грабежі, вимаганні і взятті в заручники.

    Джерело: Чемпионат.com

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